Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 182 casos nous i set morts

La Comunitat Valenciana ha notificat 182 casos nous de coronavirus i set morts en una jornada en la qual les residències registren un nou 'triple zero' al no tindre decessos ni contagis ni entre residents ni morts. Per la seua banda, els hospitals tenen 13 ingressats i 4 llits UCI ocupats menys, segons la Conselleria de Sanitat.