Es hora de recoger el nórdico y apostar por la colcha más vendida de Amazon (¡para dormir sin pasar ni frío ni calor!)

Aunque hasta el 40 de mayo no conviene deshacerse de las mantas, la subida de las temperaturas ya empieza a notarse a la hora de dormir. Si no, que levante la mano quien aún no haya sacado el pie del nórdico en busca de un respiro para poder seguir descansado. Tarde o temprano, este momento iba a llegar y, cada vez, está más cerca: ¡es hora de deshacerse de las colchas y apostar por versiones más finas que nos ayuden a alcanzar las condiciones óptimas para conciliar el sueño! Y no, no hay por qué pasar directamente a las sábanas estivales que desvisten nuestro dormitorio para lograrlo... ¿Has oído hablar de los plaids?

Estas colchas finas, que tan pronto sirven de decoración como de manta ligera para las noches más frescas, son la solución definitiva para hacer el cambio de armario de la ropa de cama sin que esto nos suponga ningún resfriado. Además, llegado el invierno, son fáciles de guardar en cualquier rincón de casa o de convertir, por ejemplo, en una manta cómoda en la que envolverse cuando los planes de sofá, película y palomitas aparecen. ¿Lo mejor? Que no hay que invertir mucho dinero para conseguir el modelo que más triunfa en Amazon, que, ahora, está disponible desde 30 euros y en cinco colores. ¿Te animas a echarle un vistazo?

La colcha más vendida de Amazon. Amazon

Por qué es la más vendida

Este modelo ostenta la etiqueta de más vendido en colchas. A ello contribuye su variedad de colores neutros (azul marino, beige, blanco, gris y negro antracita), para que combinen con todo tipo de decoración, y, también, su disponibilidad en varias medidas para adaptarse a los distintos tipos de camas (90, 135 y 150). Además, está fabricada con tejido de microfibra, por lo que es perfecta para primavera y verano: permite que el aire circule sin llegar a dar mucho calor, pero creando la sensación agradable de calorcito cuando nos metemos en la cama. Así, aquellas personas que, pese a que en la calle se alcancen grandes temperaturas, necesitan dormir algo tapados, encontrarán en este modelo su mejor aliado. A la hora de lavarla, es aconsejable lavar por separado en máquina y con agua fría. Nunca debemos lavarla en seco y, si queremos plancharla, mejor a baja temperatura.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.