Ana María Aldón lanza una profunda reflexión en medio de la polémica entre Rocío Carrasco y Rocío Flores

Las incendiarias declaraciones de Rocío Carrasco en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva están causando mucho daño entre algunos rostros de Mediaset. Así lo dejó ver Ana María Aldón el pasado fin de semana en Viva la vida, donde dijo que su marido, José Ortega Cano, lo estaba pasando mal. La tertuliana cree en el poder de la comunicación para lograr el entendimiento, una idea sobre la que ha insistido de nuevo este martes en Instagram.

La exconcursante de Supervivientes ha acudido a la red social para compartir unos stories que podrían tener algo que ver con el sufrimiento que estos días comparten Rocío Carrasco y Rocío Flores, quienes siguen sin cruzar palabra. "El problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, lo hacemos para responder", reza, de esta forma, el post de la de Sanlúcar de Barrameda.

La colaboradora de televisión no siempre coincide con madre e hija, pero desea que la situación entre ambas se arregle cuanto antes. "Ella ha hablado desde el corazón, ella misma lo ha dicho, que está cansada, no puede más con la situación mediática que está viviendo, la presión, pero no solamente de ella, habla también de su hermano. A mí me parece una llamada de una hija desesperada que no puede con la situación", expresó ante Emma García.

La diseñadora opinó con rotundidad sobre la negativa de Carrasco a cogerle el teléfono a su hija. "No me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va a encontrar", dijo, añadiendo que "el miedo también paraliza. Tengo la esperanza y ojalá suceda esa llamada entre hijos y madre. Ella quiere un acercamiento con su madre".