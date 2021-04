La relación entre Rocío Flores y Gloria Camila Ortega: "No son tía y sobrina, son hermanas"

El terremoto mediático generado a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco ha unido todavía más a la hija de esta, Rocío Flores, con su hermana, Gloria Camila Ortega.

En el último episodio, Carrasco, que lleva nueve años sin comunicarse con su hija, ha explicado los motivos que la separan también de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, a quienes quiere mucho, pero con los que no guarda relación porque "sigue estando la figura central en mitad de todas las relaciones que yo pueda tener", indicó en referencia a Antonio David Flores.

En las últimas semanas, tía y sobrina se han convertido en un pilar fundamental la una de la otra. Ambas han sido vistas en locales de Madrid y la propia Rocío Flores ha dejado constancia en sus redes sociales del importante apoyo que es Gloria Camila en estos momentos difíciles compartiendo imágenes de su día a día desde la casa de su tía, su refugio durante su estancia en Madrid.

Quien conoce también la estrecha relación entre ambas es Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, que hace unas semanas compartía una comida familiar a la que también acudió Rocío Flores y en la que no faltaron las muestras de cariño entre todos ellos.

Ortega Cano y su mujer, Ana María Aldón, se despiden de Rocío Flores y Gloria Camila Ortega tras una comida familiar el pasado 2 de abril. GTRES

"Gloria es uña y carne con Rocío Flores. Es increíble el vínculo que tienen. No son tía y sobrina, son hermanas", valoraba este sábado Aldón en el programa Viva la vida.

Otro ejemplo de su unión quedó patente el pasado fin de semana en la gala de Supervivientes. Tía y sobrina acudieron al plató de Supervivientes: conexión Honduras, el debate presentado por Jordi González y en el que tanto Rocío Flores como Gloria Camila Ortega han defendido a Olga Moreno, mujer de Antonio David, que participa en la actual edición del concurso.

Rocío Flores y Gloria Camila Ortega, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. TELECINCO

Este pasado viernes, Flores rompía su silencio en El programa de Ana Rosa, en el que trabaja como tertuliana para comentar el reality de supervivencia. Dirigiéndose a cámara, la hija de Rocío Carrasco hacía un llamamiento público a su madre: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí, levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas, no quiero más dolor, ya no puedo más", le ha dicho.