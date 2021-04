Adjudicada la elaboración del Pla Verd para impulsar "el modelo de biodiversidad de las próximas décadas"

Se trata de una herramienta de planificación que recogerá y coordinará todas las políticas de la infraestructura verde de la ciudad y que, tal como ha subrayado el vicealcalde y delegado de Ecología Urbana, Sergi Campillo, incluye "un potente proceso de participación para que la sociedad civil, la sociedad organizada, y las diferentes empresas del ámbito de la sostenibilidad puedan participar también en su elaboración".

"Ya se ha adjudicado el nuevo contrato la elaboración del Plan Verde y de la Biodiversidad de la ciudad de València, que supone un paso más en el desarrollo de este plan que fue licitado el año pasado", explica Campillo, quien destaca que la empresa adjudicataria, Territorio Aranea, "tiene una amplia experiencia en proyectos sobre el territorio y en los ámbitos de la sostenibilidad y las infraestructuras verdes".

Al respecto, el consistorio detalla que es una sociedad integrada principalmente por el Grupo Aranea, con sede en la ciudad de Alicante, que está formado por un equipo multidisciplinar (arquitectos, ingenieros, paisajistas, artistas, biólogos, sociólogos...), y que ha sido premiada en numerosos concursos nacionales e internacionales, tanto de arquitectura como de paisajismo y medio ambiente.

Además, ha participado en exposiciones como 'On Site. New Architecture in Spain', y su obra forma parte de la colección permanente del MoMA de Nueva York.

"El Plan -continúa- pondrá las bases para el modelo de desarrollo de infraestructura verde y del fomento de la biodiversidad para las próximas décadas en nuestra ciudad. El siguiente paso es formalizar el contrato para empezar a trabajar en una herramienta que València tiene por primera vez en la historia, y que será aprobada formalmente".

PLAZO DE ELABORACIÓN

La redacción del plan prevé un plazo de 15 meses para su elaboración en dos ejercicios, y estará realizada por un equipo multidisciplinario y con perspectiva de género, formado por ocho personas como mínimo, que contará con la colaboración de técnicos municipales y con la participación de los vecinos y vecinas.

El plan contempla la creación y recreación de hábitats naturales y saludables, con jardines en las azoteas o alcorques vacíos replantados; el fomento de la agricultura ecológica y los huertos urbanos; y la conexión natural entre todos los barrios y el área metropolitana.

Además, prevé la creación de una Oficina Verde Municipal que impulsará los usos de las zonas verdes por la ciudadanía: esparcimiento, ocio, deporte, áreas de socialización de animales de compañía y pequeños espacios configurados por el propio vecindario en plazas, calles y zonas en desuso.

Así lo ha explicado Sergi Campillo después de la resolución de la adjudicación, que ya está publicada en el perfil del contratante del Organismo Autónomo de Parques y Jardines Singulares.

El contrato ha sido adjudicado por un importe de 168.795 euros (139.500 € más 29.295 € correspondientes al 21% de IVA), una vez que la mercantil ha presentado la documentación requerida después de la adjudicación inicial.

El vicealcalde y regidor de Ecología Urbana, Sergi Campillo, se muestra convencido de que el Plan Verd "significará un antes y un después en la ciudad porque establecerá las bases de la infraestructura verde de la ciudad del futuro".

Hay que tener en cuenta, como ha recordado el edil, que València no contaba con ningún plan de estas características, lo cual constituía "una anomalía", según sus palabras, puesto que, tal como ha recordado, aunque en 1994 se elaboró un plan verde municipal, "nunca llegó a ponerse en marcha porque ni siquiera fue aprobado por ningún órgano del Ayuntamiento", lo cual supone, ha reiterado, *que hemos perdido 30 años de planificación en políticas verdes en nuestra ciudad".

El nuevo Plan Verde permitirá "alinear València con las políticas europeas de sostenibilidad y entender la ciudad como un espacio para la salud, para el medio ambiente y para un paisaje adecuado", ha añadido el vicealcalde.

La iniciativa se enmarca en las pautas de la Estrategia València 2030, y en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ODS, y el Acuerdo marco de reconstrucción de València postcovid".