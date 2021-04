De la Torre ve "pronto" definir cómo será la Feria y apuesta, de no poder celebrarse, por "una alternativa"

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre la posibilidad de celebrar algún tipo de feria en función de cómo se desarrolle la pandemia de la COVID-19, ha incidido en que en estos momentos estamos avanzados en el mes de abril "y nos queda un tiempo" hasta el momento de la Feria: "Quedan unos cuatro meses, en cuatro meses las cosas pueden evolucionar, deben evolucionar a mejor, pero ahora mismo estamos aún subiendo en los indicadores" de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes.

"Es verdad que Málaga tenemos una moderación en esa subida, y los datos de ayer de contagios eran positivos, eran solo 17 los contagios en la ciudad anotados ayer", ha valorado, reiterando que "vamos a ver las incidentes y datos de hoy, los de mañana, quiero decir, creo que no es momento todavía de contestar a la pregunta" sobre la Feria, ya que "habrá un momento en que lo podremos hacer con más seguridad y certeza".

Por tanto, De la Torre ha insistido en que es aun pronto para hablar de la Feria de Agosto, adelantando que, de no poder realizarse, habría una "alternativa distinta". Eso sí, ha dicho, "definirla es pronto para hacerlo, y es pronto para decir si puede ser en términos de total normalidad".

Al respecto, ha agregado que "llegar al 70 por ciento en esas fechas de vacunados no parece que sean las previsiones, que será en septiembre o no sé si más adelante", ya que, ha continuado, "esa fecha se ha ido moviendo en el calendario político que se ha planteado desde el propio Gobierno".

Por tanto, ha vuelto a insistir el regidor de Málaga: "Me parece que lo prudente es decir que cuando tengamos más datos, una bola de cristal con más posibilidad de acertar, diremos lo que sea oportuno decir en esa materia" sobre la Feria.

No obstante, ha dejado claro que "siempre" se tratará de compaginar la salud y la economía. "Siempre trataremos de compaginar dos cosas, lo primero el respeto a la salud, a la vida, evitar oportunidades de contagio es fundamental y esencial".

Así, ha agregado que "evidentemente cuanta más población vacunada, más fácil que se consiga pero todavía, y lo estamos viendo en otros países que han avanzado en vacunación, como Reino Unido, que sigue habiendo contagios, no tantos, pero siguen". "En ese tema se tendrá que ir viendo, veamos en el espejo de otros países que han evolucionado y la realidad nuestra", ha enfatizado.

De igual modo, ha aludido a la reactivación económica, valorando que desde el Ayuntamiento "hemos hecho lo que no ha hecho nadie hasta ahora", aludiendo al programa de test de antígenos ofrecidos al sector económico ligado al turismo, entre otros.

"La economía, su solidez, está justamente basada en la solidez de la salud. Conseguir que Málaga tenga menos incidencias, menos contagios, es clave; eso es lo que me preocupa a mí ahora, no tanto que va a ser o no, de qué forma será la Feria en agosto o la no Feria, como queramos llamarle".

Así, ha incidido en que lo que le preocupa ahora es "conseguir transmitir a la gente la necesidad de que hagamos las cosas de tal manera que el número de contagios vaya bajando, y por tanto las incidencias acumuladas vayan bajando y Málaga se acerque a una cifra de menos de 50. Esa es la preocupación fundamental mía en esta materia".