Ana Obregón, portada de 'Vanity Fair': "Me morí el día que se fue mi hijo, pero sé que voy a renacer"

Ana Obregón es la protagonista de la nueva portada de Vanity Fair, revista para la que se ha abierto en canal sobre su momento más complicado, marcado por la muerte de su hijo, Álex Lequio, a los 27 años. Desde aquello, la presentadora ha acudido a citas contadas, pues necesita descansar, asimilar y, sobre todo, revivir.

La revista ha anunciado que este miércoles saldrá a la venta su número "de la esperanza", un estado de fe que no podía representar otra persona que Ana Obregón. La actriz, de 66 años, lucha contra viento y marea para recuperar el ánimo, y sabe que lo conseguirá. Así lo ha contado al mencionado medio.

Ha pasado casi un año de la muerte de Álex Lequio a causa de un cáncer. La noticia se conoció el pasado 13 de mayo y entristeció a todo un país. España vio nacer y crecer al joven empresario en todas las etapas de su madurez. El dolor de sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, fue compartido y respetado.

Eso sí, no hay pesar más grande que el que puede sentir una madre ante tal injusticia. "Me morí el día que se murió mi hijo, pero sé que voy a renacer". Con estas palabras presenta Vanity Fair su conversación con la bióloga.

Un reportaje fotográfico en el campo acompaña las declaraciones de Obregón, quien posa elegante, vestida de blanco y con su habitual desparpajo. "Ni pastillas ni psicólogos. El ejemplo de luchar por uno mismo me lo ha dado mi hijo. Voy a salir de esto sola, sé que lo voy a conseguir", reza una de sus declaraciones.

La presentadora ha encontrado la manera de despejarse, según cuenta en otra de las respuestas que ha sacado a la luz Vanity Fair un día antes de la publicación de su nuevo número. "Me pongo series para anestesiar el cerebro. Las he visto todas", dice.

No obstante, Obregón también habla de otros temas. Por ejemplo, sobre su relación con Harvey Weinstein, productor estadounidense que actualmente está encarcelado tras ser acusado de abusos y agresiones sexuales. "Éramos íntimos", declara la actriz, que añade: "Cuando vi las noticias, no me lo podía creer".