Joaquín Prat confiesa lo que le dijo Rocío Flores tras su polémico mensaje a Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa'

Joaquín Prat ha recordado este lunes el polémico mensaje que Rocío Flores le mandó a su madre, Rocío Carrasco, en su última aparición en El programa de Ana Rosa. Y eso no es todo, ya que el presentador también ha revelado de qué habló con la joven detrás de las cámaras.

"Te lo digo a ti, mamá: lo he intentado de manera privada. A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Coge el teléfono. Basta. No puedo más". De esta manera se dirigía la colaboradora de televisión a la protagonista de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Unas palabras que, tres días después, todavía dan que hablar.

Una muestra de ello es la confesión de Prat sobre lo que él mismo presenció en vivo y en directo. "Yo tuve la oportunidad de hablar con Rocío Flores después de lo que dijo en este programa", ha avanzado ante sus compañeros.

"Se dice que lo hizo animada por su padre para intentar rebajar un poco la presión mediática que hay sobre él y la repercusión que ha dicho Rocío sobre Antonio David...", ha añadido el comunicador.

"A mí que me dicen es que él le dijo que no lo hiciese, que no dijese lo que dijo. Él le dijo 'mejor no te metas en este jaleo"", ha contado el periodista, que ha zanjado su intervención con una rotunda aclaración: "Dijo algo importante, venía a desmentir a su madre, que en la casa de su padre nunca le habían inculcado en contra de su madre".