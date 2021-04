Marina García estrena canal de Mtmad y lanza una indirecta a Isaac: "Mejor sola que mal acompañada"

Ya es una tradición que después de los realities de Telecinco algunas de las caras más reconocidas de la edición se unan a Mtmad y comiencen a subir a la plataforma vídeos sobre su día a día o videoblog hablando sobre temas específicos.

La semana pasada, Lucía, de La isla de las tentaciones, comenzaba con su canal y hoy se ha estrenado su examiga Marina, que ha hecho un vídeo de 20 cosas sobre mí para darse a conocer de una manera más cercana y personal.

De entre todas las preguntas que responde en su primer vídeo, Marina lanza una pequeña pulla a Isaac, al que conoció en el programa de Telecinco y con el que terminó su relación abruptamente, ya que él prefirió iniciar una con Lucía.

"Mejor sola que mal acompañada, siempre lo digo. Estoy sola, soltera y enamorada de la vida", es lo que responde la sevillana cuando su amiga le pregunta cuál es su situación sentimental actual.

Pero no todo es hablar de romances, ya que en el vídeo, de unos 10 minutos de duración, Marina aclara muchas dudas con respecto múltiples temas. Entre ellos las operaciones estéticas a las que se ha sometido. Sin tapujos contesta: "Soy fan de la cirugía estética, me encanta. Tengo hechas muchísimas cosas porque me flipa y mientras pueda, quiera y me sienta mejor conmigo misma me voy a hacer de todo". Además, aclara que hará un vídeo concreto explicando qué se ha hecho y qué se quiere hacer.

Afirma también, respondiendo a otra de las preguntas, que el sexo para ella es muy importante en una relación. "Como falle el sexo falla absolutamente todo", dice de manera tajante ante la cámara.

Por su parte, también ha dejado claro que le encantaría volver a participar en un programa similar a La isla de las tentaciones, ya que cree que se le da "bastante bien" y asegura que "entraría a otro reality".

La joven también da detalles sobre su familia, destinos a los que le gustaría viajar o dónde se ve dentro de unos años, a lo que responde que fuera de Sevilla porque, aunque le encante, a veces se le queda pequeña. Para terminar su primera incursión en Mtmad Marina añade: "Estoy en uno de los momentos más felices de mi vida. Estoy supercontenta, superfeliz, se me están presentando cosas buenísimas".