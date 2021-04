Según ha opinado la diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Joana Aina Campomar en rueda de prensa, "la campaña de Madrid absorbe la cuestión mediática y toda la actividad política del Gobierno". "No puede ser que por una campaña autonómica se retrasen las prioridades de todo un país. El Gobierno debería ser suficientemente maduro y no retrasar las prioridades de las CCAA".

((Habrá ampliación))