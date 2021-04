Ciudadanos reclama "poder llegar a acuerdos en los grandes proyectos de ciudad" en Calahorra

Por ello, los naranjas se han visto obligados a abstenerse en el pasado pleno extraordinario del Ayuntamiento de Calahorra "tras la negativa expresada mediante votación por el equipo de gobierno socialista y su socio de gobierno de Izquierda Unida a retrasar el debate y aprovechar este tiempo para incorporar al mismo la información necesaria y oportuna, ya que previamente no se había hecho, para debatirlo con el rigor necesario".

Se trata de la incorporación de 509.000 euros procedentes de los remanentes de tesorería para destinarlo a estación intermodal, la reparación de las pistas de atletismo, la renovación de la climatización de las oficinas municipales de la calle Teatro y la adquisición del 50 % restante de un inmueble en la calle del Peso. Esta modificación se ha presentado en bloque, imposibilitando así debatir estos asuntos por separado.

"Aunque Ciudadanos cree necesario acometer el proyecto de la estación intermodal, algo que siempre ha defendido, así como el arreglo de las pistas de atletismo, considera que la propuesta que se ha presentado en el pleno extraordinario de esta mañana es precipitada ya que faltan datos para tomar una decisión adecuada", afirman en una nota de prensa.

Para los naranjas, el equipo de Gobierno "ha vuelto a presentar una modificación puntual en bloque obligando a votarla de forma conjunta e impidiendo que se valoraren las actuaciones con independencia cuando, además, en una de ellas no se aporta la suficiente información".

En lo referido a la estación intermodal, Ciudadanos señala "que no se conoce la superficie necesaria para la actuación y no existe disponibilidad de esta superficie. Lo único que se sabe es que los terrenos no son nuestros y que están en conversaciones con ADIF, pero no cómo se van a obtener, cuándo ni si son suficientes".

El expediente "no incorpora nada que permita valorar cómo será la actuación que se va a financiar. No contempla accesos, ámbito de la actuación, adquisición de los terrenos", aseguran desde Cs.

De igual manera "se echa en falta la incorporación al expediente del anteproyecto del Gobierno de La Rioja que avala el acceso por Viacampo y que el equipo de gobierno afirma que existe".

Con todo ello, finalizan, "ninguno de estos asuntos son temas que no hubieran podido esperar al pleno ordinario que se celebrará en once días y haber aprovechado este tiempo para que se incorporase al asunto la documentación e información oportuna para poder debatirlo y tratarlo con la precisión y seriedad necesaria".