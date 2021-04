Más Madrid arranca la campaña a golpe de rumba y llamando a "coger la papeleta de la doctora"

Más Madrid ha arrancado este domingo la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo a golpe de rumba "por la gente valiente, por los cualquiera", a quienes llama a "coger la papeleta de la doctora".

La canción -ya un clásico que Más Madrid cree su propia banda sonora en todas las citas electorales- es obra del concejal y portavoz de Más Madrid/Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, con Beatriz Ortiz.

A las 12.00 horas llegaban al Cerro del Tío Pío, desde Vallecas, en una de las mejores vistas de Madrid, la candidata, Mónica García, arropada por su número 5, María Pastor; su número 2, Pablo Gómez Perpinyà; el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

La rumba llama a votar "por la marea blanca y la sanidad, por la gente currela y la educación, con Mónica García a la Puerta del Sol". "Está en tus manos echar de los despachos a estos fulanos", recoge otra de las rimas.

"He estado en los centros de salud donde usted no ha estado, señora Ayuso", le reclamaba tras el reto que le ha lanzado la actual presidenta a correr 10 kilómetros. "Si en la pandemia hemos sobrevivido no es gracias a su gobierno, es a costa de toda la gente que se ha puesto al servicio del bien común".

"No es una casualidad. El sur es nuestra prioridad, el sur es nuestro norte. Le vamos a dar tanto la vuelta que el sur va a ser por donde salga el Sol", ha expresado en Vallecas, donde han decidido iniciar la campaña.

"Si conseguimos que el sur se movilice tanto como Núñez de Balboa, Ayuso hará las maletas. Las hará llenas de papeles triturados y algún que otro disco duro machacado, pero las hará. Va a hacer las maletas la señora Ayuso", ha dicho Mónica García.