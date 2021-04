El movimiento Lunar Off apuesta por una Feria excepcional en septiembre para salvar el sector de moda flamenca

"Necesitamos que cambie también la mentalidad en la población para que se vea con buenos ojos la posibilidad de festejar una Feria en fechas próximas a San Miguel, a finales de septiembre, porque la actual situación podría prolongarse más tiempo", ha afirmado a Europa Press el presidente de este colectivo, José Galván.

Galván ha insistido en que si no se estudian otras alternativas, como la citada, "todo el sector desaparecerá". "No puede ser que solo se contemple la celebración de la Feria en el Real y en abril y si no, nada, con lo que cerraríamos todo", ha lamentado.

Desde el movimiento también se reclama la necesidad de ayudas específicas para el sector que no estén ligadas a la promoción y sí a la sostenibilidad de las empresas. En este sentido, Galván ha recordado que desde las administraciones se han otorgado ayudas al arte sacro, aspecto que ha valorado. "La Semana Santa es cultura andaluza, pero también lo es la moda flamenca aunque nos tomen con una 'cultura de segunda'".

En cuanto a la suspensión de los desfiles de moda flamenca previstos para el fin de semana en la Avenida de la Constitución, como consecuencia de la evolución de la tasa de contagios de Covid, cercana a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, Galván ha subrayado que el evento "no era el que necesitábamos". "Por ese motivo, no pensábamos desfilar desde el primer momento que se planteó la iniciativa, si bien nos ofrecimos a colaborar en su difusión".

"Un desfile tiene como fin vender una pieza, y sin Feria carece de sentido. Hubiera sido mejor en enero, con tiempo para que el público pudiera encargar un traje", ha señalado el presidente de Lunar Off. "Además, habría que arreglar los diseños para las modelos que participan en ese evento y adaptarlos a un escenario muy concreto. No era ni el momento ni el lugar y hubiera tenido 'cero' repercusión", ha añadido.

En cambio, desde el movimiento se valoran otras iniciativas previstas para la semana en la que se hubiera celebrado la Feria como la exposición fotográfica sobre moda flamenca que protagonizan mujeres "que han estado y están en primera línea de la pandemia", como doctoras, enfermeras o profesoras, entre otras muchas profesionales de diversos ámbitos.

"Sevilla sin la moda flamenca sería un poco menos Sevilla por lo que ha resaltado la importancia de vestirse de flamenca no por divertimento sino porque no se puede perder esta seña de identidad de la ciudad durante dos años", ha asegurado Galván.

OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO

El movimiento nace con el fin de unir a un "inmenso sector" que mueve "más de 600 millones de euros al año", con un entramado que conforman profesiobales del diseñao, del mundo de los complementos, las flores y el textil, modelos, maquilladores y del ámbito de la fotografía, entre otros.

Una plataforma que no pide que se celebren ferias y romerías porque "sabemos que la salud es lo primero, pero sí reclamamos soluciones y ayudas en el caso de que no las hubiera". En este sentido, al margen de ayudas específicas, solicitan reducciones fiscales mientras dure este "paro obligado" y vuelvan las primeras ferias.

Asimismo, el movimiento pide que la actividad del sector se reconozca como cultura, así como un IVA cultural "al igual que otros oficios artesanos". Por último, solicitan la integración del sector de la moda flamenca al Flamenco como Patrimonio de la Humanidad.