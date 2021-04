Consumo ve bien que se grave el reparto a domicilio de la compras online

La directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, ve bien la medida que estudia el Ayuntamiento de Barcelona de imponer una tasa a plataformas de comercio electrónico por el uso que hacen del espacio público al entregar los pedidos, ya que considera que "sirve para monetizar el coste mediambiental".

Medialdea se refiere a esta medida que estudia este Consistorio para gestionar el creciente impacto de las ventas online y limitar la proliferación de vehículos que estacionan para la entrega de paquetes a domicilio, y así frenar la "huella ecológica" que genera.

"Es una buena iniciativa y noticia. Es -argumenta- una forma de visibilizar el coste medioambiental que está teniendo está nueva modalidad de consumo que recae sobre todos, pero que es como invisible y no se repercute y redistribuye bien, y los impuestos sirven, no solo para recaudar, también para modificar los comportamientos nocivos. La fiscalidad verde sería una fórmula estupenda para gravar este tipo de consumo".

Medialdea también se pronuncia sobre otros cambios en las formas de consumir que ha traído la pandemia.

¿Cómo ha cambiado la Covid nuestros hábitos en las compras?

Respuesta: Durante el primer confinamiento hubo un periodo muy traumático y brusco en las pautas de consumo, pero según se fueron relajando las restricciones de movilidad se fueron recuperando poco a poco algunas de ellas, pero sin llegar a su punto de partida del todo.

¿Qué pautas cambiaron?

R: Hubo un cambio muy acentuado con el tipo de establecimiento que se elegía para comprar, y cobró mucho protagonismo el comercio local de los barrios, al que se podía acceder caminando. Es una pauta que después ha ido revirtiendo un poco, pero aún permanece. A día de hoy se aprecia una mayor preferencia por el consumo cercano y el comercio pequeño de nuestros barrios y municipios respecto a las grandes superficies de la que había antes de la pandemia.

Esto es positivo por el consumo sostenible y por la contribución a las redes de comercio local y al tejido productivo de cercanía.

Otro cambio que también ha llegado para quedarse es que ahora los consumidores estamos más preocupados por el impacto sanitario de los productos que compramos y también del medioambiental.

La crisis sanitaria nos ha hecho reflexionar como sociedad no solo sobre el peligro de nuestro propio cuerpo en términos sanitarios. También hemos tomado conciencia de esa vulnerabilidad que tenemos y de la fragilidad de nuestro sistema.

A estos dos aspectos se da más peso en las decisiones de las compras.

También ha crecido el comercio electrónico, y eso ¿puede aumentar la huella ecológica por lo que conlleva de mayor transporte y los embalajes?

R: Sí, ha habido otro cambio claro. El comercio online ha crecido aún más porque las restricciones de movilidad han hecho que aparezca como una oportunidad que ha generado muchas ventajas indudables para hacer accesibles las compras, pero es verdad que también incorpora algunos inconvenientes: el impacto medioambiental y las personas consumidoras vulnerables que pueden sentirse menos seguros ante este entorno.

Como no te mueves y aprietas desde casa un botón tienes una sensación falsa de limpieza y de falta de impacto ambiental, cuando los estudios dicen lo contrario, la huella ecológica se da por supuesto porque imaginemos la diferencia entre desplazarnos a una tienda donde podamos abastecernos de varios productos y que nos los traigan uno por uno hasta la puerta de casa de forma monitorizada.

Es un cambio en la modalidad de transporte y en la distribución de los productos que produce emisiones de fora brutal. Y además esta el sobreenvasado. Los productos van con mucho paquete y envoltorio, residuo superfluo.

El comercio online además nos lleva a hacer un consumo más compulsivo e irreflexivo.

¿Eso produce más devoluciones?

R.- Hay un dato escalofriante: alrededor de un tercio de las compras online después se devuelve, un porcentaje demasiado alto, con lo que esas decisiones han sido seguramente muy precipitadas, y además ¡cuantas idas y venidas y cuantas emisiones gratuitas e innecesarias de productos vuelven a su punto de partida!.

¿Qué medidas han barajado para frenar este impacto ambiental?

R: Potenciar el consumo responsable y sostenible es uno de nuestros objetivos y hacerlo promocionando el consumo de proximidad, que supone un modelo mucho más acorde de la economía circular.

Trabajamos en campañas de concienciación sobre la obsolescencia, y no solo de los aparatos, sino de la percibida, en la sensación que tenemos muchas veces que tenemos que renovar productos que en realidad están aptos para utilizándolos.

Tenemos que tender a un consumo racional porque a veces no es necesario. Consumo ya ha empezado a trabajar en el índice de reparabilidad, una etiqueta para que los productos indiquen cómo de fácil o difícil es su reparación, para que los consumidores lo tengan en cuenta a la hora de elegirlos porque lo mejor siempre es el aparato que se pueda reparar y pueda tener la vida útil más larga.

¿El crecimiento del consumo electrónico ha venido para quedarse?

R: Esto ya era un proceso en marcha. La crisis sanitaria lo acelera y genera un fenómeno, y ya no es solo un crecimiento cuantitativo, sino que cambia el tipo de cosas y gente que se acerca al mismo. Gente que por edad y no estar familiarizada con internet antes no lo ha tocado y que la crisis hace que rompan la barrera, y algunos van a permanecer en él para incluso sectores que estaban más rezagados en este sentido como la alimentación.