La húmeda pregunta por la que Carlos Latre no ha conseguido los 30.000 euros de '¿Quién quiere ser millonario?'

Este viernes vio la luz una nueva entrega de ¿Quién quiere ser millonario? y a ella acudieron como invitados Marta Hazas, Lorenzo Silva y Carlos Latre -acompañado de sus 1.000 caras-. El humorista estuvo a nada de conseguir los 30.000 euros para una ONG.

Y es que, erró en una pregunta en la que, además, pese a especular brevemente con el presentador, respondió bastante seguro, por lo que su fallo fue inesperado. Fue la undécima pregunta la que rezó "¿Dónde se propaga mejor un sonido?" Las respuestas opcionales fueron: bajo agua salada, en el vacío, en el aire y bajo agua dulce.

Aunque la temática de la pregunta parecía solo apta para expertos en física o sonido, el humorista se aventuró e incluso animó al presentador, Juanra Bonet, a comprobar su teoría: "En el vacío creo que no hay sonido porque, al no haber aire, no se propaga. Sin embargo, bajo el agua de cualquier tipo, por descarte, se oye peor, y lo del agua dulce o salada depende de la densidad del agua, te animo a comprobarlo".

Justo en ese momento, Bonet empezó a experimentar hablando mientras metía la boca en su vaso, sin obtener grandes certezas. Finalmente, Latre se decantó por la B, en el aire. El resultado fue fallido, pues la respuesta correcta era en el agua salada, la opción A.

"En el agua, los sonidos se propagan usando una cantidad de energía que en el aire y a mayor velocidad", ilustró el presentador. Con esto, Latre se quedó en 15.000 euros, la mitad de lo que podría haber conseguido.

Como no podría ser de otra manera, el imitador aprovechó para hacer lo propio con David Bisbal, Chiquito de la Calzada, Miguel Gila, Lina Morgan y Cantinflas. Además, el dinero recaudado irá a parar a la World Central Kitchen, una ONG dedicada al abastecimiento de comidas después de desastres naturales y que fue fundada en 2010 por el chef José Andrés.