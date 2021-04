Pulpillo, de 'GH 8', absuelto de estafa y conectado a una máquina para respirar

Miguel Ángel Pulpillo se dio a conocer al público en 2006, cuando participó en la octava edición de Gran Hermano. Posteriormente, en 2016, el exconcursante volvía a ser noticia tras haber sido detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Krake -pulpo en alemán- por su presunta implicación como cabecilla en una trama que se dedicaba a estafar a clientes en negocios relacionados con la telefonía móvil. Ahora, cinco años después de aquello, según recoge Diario de Jaén, la Audiencia Provincial ha absuelto a Pulpillo de todos los cargos de estafa y falsedad documental, por los que la Fiscalía pedía 7 y 2 años de prisión, respectivamente.

"Se me han cerrado muchas puertas. ¿Sabe lo que es llamar a un timbre y que no te abran porque eres ‘el Pulpi’, el de las estafas? He estado cinco años sin pasaporte, sin poder viajar", ha lamentado el exconcursante, natural de Rus, en declaraciones a ese diario.

Según ha explicado Pulpillo, "desvalijaron mi casa, mi oficina, se llevaron dinero, teléfonos, equipos informáticos... Se lo llevaron todo".

Las otras 21 personas acusadas por la Fiscalía de ser cómplices de Pulpillo también han quedado absueltos. "Algunas perdieron su trabajo, otras cayeron en antidepresivos... Esto no ha sido justo para nadie", ha asegurado el exparticipante de la edición de GH que ganó Naiala Melo.

En su caso, las consecuencias de este señalamiento durante cinco años le provocaron ansiedad, le hicieron ganar 20 kilos y necesita de una máquina que le ayuda a respirar por las noches.

Tras la sentencia absolutoria, Pulpillo ve la luz al final del túnel: "Le agradezco todo el trabajo a mi abogado, Víctor Tovar", concluye.