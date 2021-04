Carlota Corredera se ha pronunciado sobre el mensaje que Rocío Flores le ha mandado este viernes a Rocío Carrasco desde El programa de Ana Rosa. La joven, que apoya a su padre, Antonio David Flores, asegura que se siente al borde del colapso y que este jueves llamó a su madre dos veces por teléfono.

"Hay muchas cosas que no son así y esa es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en casa de mi padre. En mi casa jamás en la vida se me ha creado odio hacia mi madre, jamás en la vida, nunca", ha expresado Flores.

De esta forma, y con un nudo en la garganta, la nieta de Rocío Jurado se ha dirigido a su madre: "Ayer volví a llamarla otra vez, dos veces. Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. Déjanos a un lado de todo esto, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas".

Las dudas de Carlota Corredera

Las palabras de la joven han causado un gran revuelo entre los seguidores del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, así como también han sorprendido a los tertulianos de los platós de Telecinco. Es por ello que Corredera ha expresado, sin pelos en la lengua, sus dudas acerca de la inquietante posición de la nueva colaboradora del espacio de Ana Rosa Quintana.

"Me llama la atención que ella no se plantee nada y que no se cuestiona nada porque ha dicho que se están pasando los límites, pero que no se está contando nada que sea verdad", ha reflexionado la conductora de Sálvame, quien, el próximo miércoles, se sentará en directo frente a Rocío Carrasco.

"No se ha cuestionado nada, no se ha hecho ninguna pregunta, ella dice que sabe lo que ha vivido en casa de su padre y su madre, no ha dicho tengo preguntas que hacerte o quiero que me expliques cosas que no me encajan, ella ha dicho que no es cierto", ha valorado la periodista en el plató, donde ha lanzado una última opinión: "No sé si sabe que su padre estuvo seis meses sin firmar la custodia compartida, me llama la atención que no se cuestione nada".