La Generalitat bonificarà les taxes d'explotació de màquines d'atzar pel tancament d'hoteleria i salons de joc

La bonificació es dirigeix a aquelles màquines d'atzar que hagen mantingut administrativament la seua activitat i explotació durant el primer trimestre de l'any, però no hagen estat operatives per les disposicions acordades per Sanitat en matèria de Salut Pública per a fer front a la pandèmia, segons ha precisat la Generalitat en un comunicat.

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha anunciat la mesura durant la reunió que ha mantingut amb les presidentes de les associacions Andemar CV, Encarnación Gaspar; i Anesar CV, Miriam Mayordomo, representants de l'empresariat de màquines recreatives i de salons de joc respectivament, així com amb el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro.

En la trobada també han participat el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero; i el director general de Tributs i Joc, Rafa Beneyto.

"El compromís del Consell és recolzar a aquells sectors que s'han vist doblement afectats, tant per la pròpia pandèmia com per les mesures restrictives i sanitàries adoptades per a frenar l'avanç de la Covid a la Comunitat Valenciana", han apuntat Soler.

El conseller ha incidit que "tant els locals d'hoteleria com els salons de joc en els quals se situen aquestes màquines van haver de cessar la seua activitat durant la tercera onada de la Covid, impedint als responsables de les llicències de màquines la seua explotació".

Per açò, igual que el Consell va fer durant la primera onada després de la declaració del primer Estat d'Alarma a través del decret 1/2020 del Consell de mesures urgents i suport econòmic per a fer front a la COVID, han acordat una bonificació de la taxa fixa en el període comprès entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny de 2021 "sempre que les màquines tingueren les llicències en actiu durant el primer trimestre, que va ser el més restrictiu quant al funcionament de determinades activitats econòmiques".