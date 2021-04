El loco cruce entre 'La resistencia' y 'The Dancer' con Rafa Méndez fichando a un colaborador de Broncano

Un Crossover es el término anglosajón para describir el cruce entre dos programas o dos series de televisión. Algo así es lo que ha ocurrido entre el irreverente programa de humor La resistencia, de Movistar+ y The Dancer, el concurso de baile de La 1.

Todo empezó cuando el colaborador de La Resistencia Pablo Ibarburu comenzó a decirle al presentador David Broncano que querría ser fichado por The Dancer. Sus bazas eran una historia triste (en el concurso de baile los concursantes cuentan sus historias personales) y unos pasitos de baile de soltura cuestionable.

El caso es que Broncano prometió hablar con Miguel Ángel Muñoz, que es conocido suyo y juez en The Dancer, para que ficharan a Ibarburu como bailarín y concursante del espacio de La 1.

Pero no, no fue Miguel Ángel Muñoz, sino Rafa Méndez, otro de los miembros del jurado de The Dancer el que decidió quedarse con el humorista.

Pablo, te quiero en mi equipo sin ninguna duda. @TheDancerTVE lo tienes TODO. https://t.co/euXM87gKfi — Rafa Mendez (@rafamendezzzz) April 16, 2021

"Pablo, te quiero en mi equipo sin ninguna duda. Lo tienes todo", decía Rafa recogiendo el guante con humor.