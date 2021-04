El posible Gobierno de Gabilondo: el PSOE en economía, UP en políticas sociales y Más Madrid en transición ecológica

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, ha anunciado este viernes su primer fichaje para un hipotético Gobierno. En un acto con varios miembros de su lista, ha avanzado que la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, dejará el Ejecutivo central para unirse al suyo como vicepresidenta económica si logra gobernar.

La duda está ahora en ver cómo podrán repartirse las formaciones de izquierda en un hipotético Ejecutivo de coalición autonómico si logran sumar, donde es probable que Podemos intente optar a la Consejería de Asuntos Sociales o a la de Educación y Más Madrid, a la de Transición Ecológica o la de Sanidad, a tenor de las líneas estratégicas de cada formación.

Ninguna de las encuestas publicadas hasta ahora contempla que el PSOE vaya a conseguir la mayoría absoluta, cifrada esta vez en 69 escaños por el crecimiento de la población en Madrid. Los sondeos sitúan a los socialistas con una horquilla de entre 34 y 37 asientos en la cámara regional, los mismos que tienen ahora. En caso de que el bloque de la izquierda alcanzara la mayoría absoluta, el PSOE debería pactar tanto con Más Madrid, tercera fuerza según las encuestas, como con Podemos, aunque el candidato Gabilondo se ha mostrado poco proclive a dar cabida a Iglesias en ese posible gabinete: "Con este Iglesias, no", llegó a afirmar.

El candidato de Podemos y ex vicepresidente segundo insiste en que en esta campaña no cargará contra el resto de candidaturas progresistas, y este viernes, aunque ha asegurado que no vetará a "nadie" en un hipotético gobierno, ya sea monocolor o de coalición, sí ha criticado que el PSOE "venda la piel del oso antes de cazarlo". "Yo no voy a vetar a nadie que proponga el PSOE, pero hablar antes de ganar las elecciones de hacer los equipos es construir la casa por el tejado. Esto hace que la gente diga que nos estamos repartiendo puestos sin ganar", ha añadido en una entrevista en RNE.

Con todo, si la izquierda logra arrebatar la Puerta del Sol a la derecha, donde el PP lleva más de cinco lustros gobernando de forma continuada, estará sobre la mesa la repetición de la misma fórmula que acabó imponiéndose a nivel estatal: un gobierno de coalición, donde el PSOE ya ha movido la primera ficha y ha reclamado la cartera de Economía, que ocuparía Reyes Maroto.

En el caso de Unidas Podemos, a comienzos de abril se especuló con la posibilidad de que ostentaran la Consejería de Educación en un gobierno en el que incluían al PSOE, pero también a Más Madrid. El coportavoz estatal del partido, Rafa Mayoral, vino a confirmar esas aspiraciones, si bien las desligó del candidato. “Iglesias no ha dicho que él cogería, ha dicho Unidas Podemos, nuestro espacio político", apuntó antes de señalar que "para que ocurran las cosas, lo primero que hay que hacer es imaginarlas".

Otra posibilidad es que los morados aspiren a gestionar la Consejería de Políticas Sociales y Familia, ocupada por Ciudadanos en la última legislatura. Y es que, las competencias en asuntos sociales le fueron otorgadas a Pablo Iglesias en la Vicepresidencia Segunda que ocupó en el Ejecutivo hasta que dimitió para dar el salto a la política madrileña. Ione Belarra, hasta entonces secretaria de Estado, se hizo cargo después de ese Ministerio.

Faltaría por ver qué carteras ocuparía Más Madrid, aunque su apuesta por el ecologismo es una pista de lo que podrían pedir. Como prueba, su coalición con Equo, la fuerza 'verde' más representativa en España hasta su aparición. Además, en algunos gobiernos locales de la región en los que están presentes ya ocupan estas responsabilidades. Eso sí, el perfil de sanitaria de su candidata, Mónica García, anestesista en el Hospital 12 de Octubre desde 2004, podría hacerle aspirar a la cartera de Sanidad, si bien parece más complicado que los socialistas la cedan, porque se trata de una de las competencias clave que gestiona un gobierno autonómico.