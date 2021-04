Tremosa afirma que el Govern destina "toda su tesorería" a sectores afectados por la Covid-19

En un comunicado, la Conselleria ha informado de que Tremosa ha visitado empresas de Lleida, donde ha afirmado que la Generalitat "ha destinado 1.500 millones de euros en ayudas directas" a los sectores y colectivos más afectados por la Covid-19.

"Si tuviéramos más recursos los habríamos puesto sobre la mesa, pero no recaudamos grandes impuestos, no podemos emitir deuda, no tenemos acceso a los fondos europeos ni al Banco Central Europeo como sí tiene el Gobierno español", ha agregado Tremosa.

El conseller ha lamentado que aún no se sabe cuándo llegarán las ayudas directas que ha anunciado el Gobierno central, y ha remarcado que un informe del Banco Central Europeo revela que "España está a la cola de Europa en ayudas directas".

Ha afirmado que "ha tenido que ser por presiones europeas" por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 11.000 millones de euros en ayudas directos.

Tremosa ha insistido en que la política de su Conselleria ha sido "acompañar los cierres obligatorios decretados por la autoridad sanitaria con ayudas", y ha destacado que se han puesto en marcha mecanismos informáticos y de simplificación administrativa que han permitido pagarlos en 30 días.