El Ayuntamiento rechaza respaldar al PP en la modificación del convenio con el Gobierno central sobre el soterramiento

En la defensa de la moción, el portavoz del PP, Conrado Escobar, ha señalado que "mientras el actual PSOE de Logroño provoca que el Nudo de Vara de Rey lleve 652 parado y, sobre la nueva estación de autobuses, que decida cuándo abrirla y qué hacer con la actual, en el seguimos trabajando sin descanso para que el proyecto del soterramiento continúe porque es la mejor inversión de futuro para la ciudad".

Por eso, la moción reclama el Gobierno de España asuma una nueva financiación del proyecto y que ese acuerde "se eleve a un nuevo convenio, para igualarnos con otras ciudades y defender los intereses de los logroñeses".

Ha lamentado la "ausencia de actuaciones" del Gobierno local, "que debatimos en un pleno extraordinario", ante lo que ha incidido en que "como persiste, nos vemos obligados a pedir de nuevo el respaldo al acuerdo del Congreso del 25 de marzo".

"Más allá de los reproches mutuos o de las hemerotecas, todos estamos de acuerdo en lo que persigue en el fondo la moción, que el Gobierno de España alivie del déficit de la intervención. Lo que decimos es que lo apoyemos juntos, o no lo quieren hacer porque lo trae el PP", se ha preguntado Escobar, quien ha asegurado que "a este PSOE no le interesa el soterramiento".

En el turno en contra, el regionalista Rubén Antoñanzas ha argumentado que "pudiendo estar de acuerdo en parte, no puedo terminar de entender que nos pidan respaldar una propuesta de la señora Gamarra en el Congreso, porque ya lo ha conseguido, no se aporta nada", a lo que ha sumado que, desde el Consistorio logroñés, "ya se está en ello.

Desde UP, la concejala Amaia Castro ha señalado su voto en contra porque "no piden respaldo para modificar el convenio, sino a la señora Gamarra", una PNL de la que, con todo, ha valorado que "lograron consensos" en el Congreso. "Es innecesaria, solo sirve para alimentar el ego de la exalcaldesa del PP", ha dicho.

Por parte del PSOE, el portavoz del equipo de Gobierno municipal Kilian Cruz-Dunne ha rebatido señalando que "abonamos los pagos y cubrimos rigurosamente los agujeros de su desastrosa gestión", le ha dicho a los 'populares', a quienes ha criticado que "piden ahora lo que no han pedido en todos los años de Gobierno de Mariano Rajoy".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Tricio, ha apuntado que "tenemos que avanzar" y ha afirmado que "el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, tiene la obligación de hacerse cargo de la parte correspondiente del soterramiento" para que "ese dinero se pudiera utilizar para hacer otras cosas necesarias en Logroño".

Iván Reinares, portavoz municipal del PSOE, ha apuntado que este asunto "tiene mucho que ver con la desvergüenza política", y ha recordado que "el actual acuerdo de financiación fue cerrado por Cuca Gamarra, que ahora, solo cuando llega Pedro Sánchez al Gobierno, se acuerda de pedir la modificación", algo sobre lo que ha avanzado que "como en otras cosas, tendrán pronto buenas noticias".

Para cerrar el debate, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha afirmado que "desde que llegamos en junio de 2019, el apoyo al soterramiento ha sido rotundo, económicamente siguiendo en la misma línea, operativamente aprobando un modificado para que nos entregaran la estación de autobuses, abriendo el Parque Felipe VI y continuando en corregir cargas financieras que soporta este Ayuntamiento".

"Quizá con tres administaciones socialistas, tras 20 años, quizá se consiga algo", ha señalado el primer edil, quien ha incidido en que "la cosa es que nosotros no anunciamos cosas hasta que no las tenemos". La única diferencia, ha ironizado, "la gran rotura del consenso", es el Nudo de Vara de Rey.

"Pagamos lo que debemos, acabamos obras pendientes, y se harán las Fases II y III, readaptándolas a la realidad del siglo XXI y se harán en beneficio de la ciudad. Y se harán trabajando de forma callada. ¿Se imagina que después de 20 años de LIF se soluciona el tema en el único momento en el que hay tres administraciones socialistas? Yo sí", ha concluido.

MÁS MOCIONES POPULARES.

Por otro lado, también se ha rechazado otra moción del PP para "instar a la inmediata ejecución inmediata de la urbanización del IES Sagasta". Algo que, como ha señalado el concejal 'popular' Antonio Ruiz Lasanta, "vemos con preocupación que se va incumpliendo el compromiso pactado".

Por eso, ha considerado que "se está perdiendo la oportunidad de ir avanzando paralelamente en las obras, como estaba previsto, en un punto neurálgico de la ciudad". "Pero parece -ha lamentado- que al equipo de Gobierno no le interesa". Algo que ha ratificado Conrado Escobar, quien ha dicho que "mucho nos tememos que no van a hacer nada, hagan algo".

En contra, Rubén Antoñanzas ha recordado que "defienden lo indefendible, porque la primera que incumplió fue Cuca Gamarra, que firmó un convenio que era papel mojado, porque, aunque hubo concursos de ideas, no tenemos proyecto".

Desde UP, Amaia Castro ha dicho que "estamos de acuerdo en que lo más lógico es hacer las dos obras simultáneamente", pero ha apuntado que, en el convenio con el que se cuenta, "no hay fechas por ningún lado" y ha llamado a "ser cautelosos" por la posibilidad de que se encuentren restos arqueológicos en la zona.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha dicho que "no se entiende una moción que traen quienes fueron los primeros en incumplir el convenio", a lo que ha añadido que "no traen ninguna propuesta más, solo que se cumpla el convenio, al menos adórnenla un poquito". Y la concejala de Cultura, Carmen Urquía, ha pedido "tranquilidad, porque aún estamos a tiempo de solucionar la Glorieta, con un proyecto que aún no está, pero que va a estar".

La concejala de Ciudadanos Rocío Fernández ha recordado que "la presidenta de La Rioja ha dicho que el curso 2022-2023 empezarán allí los estudiantes", pero "no veo ninguna intención de que estas obras estén acabadas para ese momento", por lo que ha achacado "falta de coherencia" al equipo de Gobierno. Cs ha introducido, por su parte, en la moción la necesidad de crear la comisión de coordinación de las obras.

Por último, se ha rechazado una tercera moción del PP para instar al Gobierno de La Rioja a "mantener la zona única escolar en Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua".