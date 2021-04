El Principado exige a Alcoa que intervenga para revertir el acuerdo de venta firmado con el Grupo Riesgo

Además el Principado se ha sumado al requerimiento para que la SEPI intervenga para garantizar el empleo y la llegada de un inversor solvente que garantice el futuro de la planta. "Sin una intervención pública no vemos una solución a corto plazo", ha dicho.

El consejero ha indicado que además se planteará al Ministerio de Industria que promueva la elaboración de un Proyecto Estratégico, PERTE, que "permita demostrar que con el apoyo de los fondos europeos se pueda seguir produciendo aluminio verde en Asturias y Galicia".

Fernández, en respuesta a una pregunta del Grupo parlamentario de Podemos y insistía en que entiende que hay una máxima responsabilidad de Alcoa.

Desde Podemos, Nuria Rodríguez ha manifestado que hay una sensación generalizada de que el Gobierno de Asturias está esperando primero una solución para la planta de Lugo y ha pedido al Principado que no se quede a la zaga en la defensa de la planta avilesina.

SITUACIÓN DE VAUSTE

Por otra parte en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos, Daniel Ripa, sobre qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para salvaguardar el empleo y el proyecto industrial en Vauste, el consejero ha indicado que no tiene ninguna información nueva sobre esta empresa que amplíe la que ya facilitó en sede parlamentaria.

"Sabemos que se ha producido un cambio en la dirección de la empresa y esta nos ha comentado que tiene que analizar la situación para enfocar la actividad en dos nuevas líneas", ha dicho el consejero que ha manifestado que también saben que han solicitado ampliar el ERTE que finalizaba el 31 de marzo.

Daniel Ripa ha indicado que si la situación en la empresa hace un mes era mala, "vacía, sin apenas cinco personas trabajando, sin luz y sin que nadie sepa nada", ahora la situación es aun peor porque los trabajadores acumulan ya tres nóminas sin cobrar.

"Le ruego que hagamos algo para evitar que la antigua Tenneco se vea abocada al cierre porque hay demasiados indicios de que algo raro pasa allí mientras ustedes siguen diciendo que todo va bien", ha manifestado Ripa.

Ante las críticas de Ripa, el consejero ha indicado que "nunca han dicho que la empresa está bien" y ha añadido que la situación es "crítica y complicada, pero se está haciendo lo posible. "No es despreocupación ni pasotismo, pero les corresponde a la empresa y trabajadores buscar salidas y lo están haciendo", ha dicho.

ERE EN DOUGLAS

Preguntado por otra empresa, Douglas, y más concretamente por los 10 trabajadores que en Asturias están afectados por el ERE de la empresa, Fernández ha indicado que a su juicio ninguna empresa hace "un ERE por gusto", sino que lo hace por necesidad y por lo tanto no hay que poner la sombra de la duda sobre estas compañías.

"Estas empresas usan esos mecanismos para ajustarse a las demandas del mercado y seremos críticos cundo creamos que existen otras razones de abuso para aplicar esas herramientas", ha indicado el consejero que ha manifestado que en este caso no hay dudas sobre la necesidad de aplicar ese ERE. "No por ser socialistas tenemos que dudar de todas empresas que presentan un ERE, de todas formas siempre se investiga u no hay visos de que sea fraudulento", ha insistido el consejero.

Por su parte, desde Podemos, Daniel Ripa, ha considerado que el ERE de Douglas es "fraudulento", ya que lo presenta tras acogerse a un ERTE y alegando luego causas objetivas para despedir.

Ripa ha pedido al consejero que "proteja más a los trabajadores asturianos y que el Gobierno asturiano de un apoyo más rotundo" ante una empresa que se aprovecha de los trabajadores.