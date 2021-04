Lydia Lozano asegura haber sido engañada por Antonio David Flores con la custodia de los hijos de Rocío Carrasco

El asunto de la custodia de los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, que salió a la luz a raíz de la última emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva (Telecinco) ha dejado un daño colateral, Lydia Lozano, que aseguró sentirse engañada por Antonio David y las informaciones que éste le había pasado.

Rocío Carrasco afirmaba que "el convenio regulador se firma el 18 de julio de 2003" y que "el 21 de julio de 2003 sale un artículo firmado por Lydia Lozano con todo lo que ha contado Antonio David sobre el convenio".

Lydia Lozano reconocía que ella y colaboradores televisivos creyeron la versión que provenía de Antonio David Flores, y la publicaron.

"Lydia sabe que el convenio que está narrando en la revista no es cierto, sabe que no ha renunciado a nada, que solo se le ha dado facilidad, ella lo sabe, pero revela que hay un convenio y lo que no son ciertos son las cláusulas", apuntaba Rocío Carrasco directamente a ese artículo de la colaboradora de Sálvame.

Cuando el reportaje iba a la parte en la que los colaboradores lo comentan en el plató, Lydia Lozano tomaba la palabra: "Me siento muy engañada por Antonio David y tiene razón Rocío", reconocía.