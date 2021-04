Entrevista | Javier Fernández-Lasquetty: "Subir impuestos es hacerle daño a quienes menos tienen"

El consejero de Hacienda y Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, recibe a 20minutos a unos días del comienzo oficial de la campaña al 4-M. en una semana marcada por una hipotética reforma fiscal en 2022, por las propuestas electorales de los partidos en materia económica y por la tramitación de los fondos de ayuda para paliar la crisis provocada por la Covid-19. El responsable autonómico repasa sobre estos y otros asuntos de interés en la entrevista que concede a este medio.

Madrid ha explorado por su cuenta el mercado de vacunas. Si se le permitiese comprar… ¿la Comunidad podría moverse en ese mercado?

Seríamos absolutamente capaces. Incluso con más facilidad que lo que fue buscar buscar mascarillas y guantes en aquel horrible momento. Quien ha demostrado muchas veces lo incompetente que es para las compras de este tipo de cosas es el Gobierno. Podríamos comprar muy inmediatamente en cuanto nos dieran permiso.

¿Y habría fondos suficientes para comprar vacunas para todos los madrileños que no estuvieran vacunados en ese momento?

Sí, los tendría. Madrid no ha escatimado ni un euro en todo el gasto que ha hecho falta para combatir el Covid-19. Desde el principio de la pandemia, con mi compañero el consejero de Sanidad, nunca he hablado de cuánto iba a costar una u otra decisión. Siempre le he dicho, si tú crees que hay que hacerlo, sigue adelante, y luego ya nos ocupamos nosotros. Si hace falta dedicar recursos para comprar las vacunas, se comprarán y ya. Ojalá podamos. Porque lo que no puede ser es que tengamos capacidad para vacunar a 100.000 personas al día y estemos vacunando a menos de la mitad porque no llegan las vacunas.

Después de 13 meses de pandemia, ¿a cuánto asciende la factura a la que hay que hacer frente?

El impacto en el presupuesto de la Comunidad de Madrid ha sido de 3.500 millones de euros. Unos 1.000 millones son pérdida de ingresos, tanto tributarios como del sistema de transportes por la caída de usuarios. Y de los 2.500 restantes, 1.800 han sido gasto sanitario, fundamentalmente: los contratos de las 10.000 personas que están reforzando la sanidad y una parte importante para comprar elementos de protección, respiradores y la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal, cuya construcción y equipamiento han sido 140 millones.

De los 700 millones que quedan… más o menos 400 han sido gasto educativo, porque al separar más a los niños han hecho falta casi 11.000 profesores más en el sistema público y concertado, que van a continuar todo el curso. Los 300 millones que faltan han sido actuaciones más concretas como en servicios sociales y 184 millones a ayudas económicas.

¿Ahí se han incluido las ayudas a la hostelería? Desde algunos sectores se critica que Madrid no ha inyectado dinero a este sector.

35. 000 autónomos y pymes han recibido ayuda del Gobierno regional y muchos de ellos son del sector de la hostelería. Ahora, no cabe duda de que la ayuda más importante es que Ayuso se va la jugó y mantuvo abierta la actividad en Madrid y no nos volvió a encerrar a todos, que hubiera sido lo cómodo para ella. Se la jugó y acertó, en la lucha contra la pandemia, porque los resultados están siendo muy buenos, y en mantener la actividad económica, porque cada vez se va viendo más claro en las cifras de ventas, comercio y actividad económica.

El Gobierno regional ha defendido del ‘milagro económico’ de Madrid, pero la oposición y algunos sindicatos critican que no existe.

Una cosa es estar en la oposición y criticar al gobierno. Y es estar todo el día explicando que Madrid es una calamidad, que es un desastre, que esto está lleno de gente que no trabaja y está de fiesta todo el día. La crisis nos ha pegado muy duro a toda España, a Madrid también, porque no es una isla en los primeros meses.

Ahora, lo que se ve es que desde el verano, cuando la Comunidad de Madrid empieza a hacer una política diferenciada, hasta ahora, son buenas consecuencias. Desde septiembre se han creado 102.000 empleos efectivos, de los que prácticamente la mitad son nuevos y la otra mitad son personas que han recuperado su trabajo completo viniendo de un ERTE. Ese dato es muy positivo y el más alto, con gran diferencia de toda España. Como pasó hace hace diez años en la otra crisis, una política de impuestos bajos, de libertad económica, de eficiencia en el gasto, hace que podamos salir de la crisis más fuertes. Y al final es gracias al empuje y a la capacidad de lucha de los trabajadores y de los empresarios de Madrid.

Esta semana, el Gobierno central ha hablado mucho de una hipotética reforma fiscal en 2022, pero dentro del PSOE hay diferencias. ¿Con qué versión se queda?

Creo que lo que pasa es que Gabilondo intenta disimular y a Pedro Sánchez le da igual. Ni siquiera pretende disimular. No es que piensen distinto. Gabilondo y todo el PSOE han defendido subidas de impuestos muchas veces. La última la firmó el propio señor Gabilondo hace dos meses. Por tanto, no creo yo que haya ninguna discrepancia, sino que trata de que la gente no lo note. Y a Pedro Sánchez le da igual que se le note si sale adelante.

¿Qué supondría esta reforma fiscal?

Va a significar, de media, 2.000 euros más al año de impuestos por familia. Y eso es mucho dinero. Es dinero que dejarían de tener los madrileños para pagar sus facturas, para ahorrar, para hacer su vida. Subir impuestos es hacerle daño, sobre todo, a quienes menos tienen.

La oposición mantiene que su política fiscal solo beneficia a una minoría de personas de elevado nivel adquisitivo.

Las bajadas de impuestos benefician absolutamente todos y más probablemente a las rentas más bajas. Pongo un ejemplo: desde que el impuesto de Sucesiones se bajó en 2005 ha beneficiado a 790.000 personas, de las que 600.000 tenían una herencia por debajo de la media. Otro ejemplo es que las bajadas acumuladas que se han hecho en la Comunidad de Madrid a lo largo de estos 15-16 años han hecho que una persona que tenga unos ingresos anuales de 20.000 euros, que son bajos, se haya ahorrado 60.000 euros en impuestos, el equivalente a tres años de ingresos.

Uno de los argumentos que se está utilizando para justificar la armonización fiscal es que es una exigencia que viene de Europa.

No hay ningún tipo de exigencia ni de política de la Unión Europea en esa dirección. En la Unión Europea, cuando se habla de temas de armonización fiscal, se habla de armonización de bases imponibles, no de que el impuesto tenga que ser igual en todos los países. Si esto fuera así, nos estarían dando la razón a nosotros porque en ningún país de la Unión Europea hay impuesto de Patrimonio y en 15 países no hay impuesto de Sucesiones. Y el PSOE quiere resucitar estos dos impuestos que no existen o en ningún país europeo o en la mayoría de los países europeos.

Que estamos en un escenario de menos ingresos para las administraciones y más gastos (por la pandemia, por una sociedad cada vez más envejecida) es indudable. Si no es subiendo impuestos, ¿cómo propone el PP solucionar esta situación?

Necesitamos que Madrid tenga una sociedad cada vez más dinámica, con más empresas, con más gente trabajando, con más gente generando riqueza para sí mismos y, en parte también, para pagar impuestos y cotizaciones. Esto lo hemos visto muy claro en Madrid: cuando se empezaron a bajar impuestos en el año 2004 y 2005 es cuando se empieza a crecer económicamente más que la media. Se construyen también 13 hospitales públicos, centenares de colegios e institutos... Lo que falta es una política que favorezca que haya empresas y empleo, porque eso es lo que genera riqueza y eso es lo que finalmente sostiene todo. La política de impuestos bajos ha demostrado que es la más acertada.

Si ganan las elecciones del 4-M, ¿mantienen la promesa de bajar medio punto todos los tramos de IRPF antes de la siguiente legislatura?

Absolutamente. Es el compromiso de Isabel Díaz Ayuso y lo cumpliremos. Va a ser la mayor bajada del IRPF. Las rentas inferiores, en vez de un 9%, pasarán a ser un 8,5%.

¿También siguen en su agenda las deducciones fiscales que no pudieron aprobar en 2020?

También. Creo que estas van a ser las propuestas que van a tener un efecto de dinamización de la economía madrileña, que haya más generación de crecimiento, de oportunidades, de riqueza… Que genere empleo y oportunidades y que nos saque más rápido de la crisis.

Si revalidan el Gobierno, ¿tratarán de sacar adelante los presupuesto de 2021 que se quedaron en borrador para lo que reste de año?

Las cuentas de 2021 se pueden recuperar: estaban estaban listas y se podrían inmediatamente llevar a la Asamblea para el debate y la aprobación final para la segunda parte del año. Esa sería la intención y ojalá Isabel Díaz Ayuso tenga el apoyo suficiente para unas cuentas que creo que contribuyen a la recuperación de Madrid.

También habría que empezar a pensar pronto en las cuentas de 2022...

Sí, eso es parte del trabajo interno de Hacienda, que efectivamente se hace con meses de antelación.

El consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández-Lasquetty, en un momento de la entrevista con 20minutos. Jorge Paris

¿Se ha avanzado ya en las ayudas directas del Gobierno a pymes y autónomos con al menos un 30% de pérdidas?

Justo esta mañana (por ayer) el Gobierno ha publicado una parte de las aclaraciones que hacían falta para para poner en marcha el sistema. Estamos estudiándolas, pero parece que todavía quedan algunas cosas por aclarar. Por ejemplo, el decreto dice que son ayudas para pagar deudas o facturas pendientes de pago. Pero oiga, ¿qué pasa con el autónomo o empresario que ha conseguido pagar las facturas y no tiene deudas pero ha sufrido una caída de la facturación del 50%? ¿Se va a quedar sin ayuda? Creo que no sería justo hacer ese tipo de cosas. También hay otra cuestión, que aunque sea técnica, es muy relevante y que el Ministerio tiene que darnos una solución para saber el dato lo más rápido posible si la empresa o autónomo ha tenido una caída del 30% de la facturación.

Con la publicación de estos criterios, ¿se le puede poner fecha ya a la llegada de estas ayudas y a las complementarias que pondrá en marcha Madrid?

Todavía no porque no se ha terminado de aclarar cuestiones que son urgentes. Nosotros tenemos ya listo el sistema de registro de las solicitudes y de gestión posterior. Podríamos empezar en esta misma semana, pero al ser unas ayudas nacionales, las reglas y requisitos se fijan con carácter nacional. Dependemos del gobierno. No podemos abrir la ventanilla hasta que no esté todo eso definido.

¿Son trámites tan complicados como para tardar tanto?

No son números difíciles. Es cuestión de dedicarle tiempo y un poquito de interés. Pero la ministra de Hacienda anda en 20 cosas y tarda muchísimo en tomar todas las decisiones. El Gobierno ha sido el que más tarde ha puesto en marcha ayudas directas en toda Europa y se ha dejado fuera a muchos sectores. Va muy lento en la tramitación y yo le pediría que acelerara porque hay mucha gente cuya continuidad depende de que lleguen esas ayudas.

El plan de recuperación que desgranó el martes Sánchez, ¿qué le parece?

Uno lo lee y tiene la misma sensación que cuando vuelve a leer un libro que ya leyó hace tres meses. Todo esto ya nos lo han contado, ya lo han publicado. Y en cambio, buscas cuándo se pueden presentar los proyectos concretos… y no aparece. ¿Cuándo se van a asignar esos fondos a proyectos concretos? Tampoco aparece. ¿Cómo se van a seleccionar unos proyectos y otros no?… Uno tiene la impresión de que lo que le importa de los fondos europeos a Pedro Sánchez es la propaganda, el marketing que puede hacer con ellos, y no la gestión que tiene que hacer. Gobernar es gestionar y es ir rápido cuando hay que ir rápido, con pasos seguros y bien dados.

¿Cuándo y cuánto dinero va a llegar a Madrid?

Hable uno con quien hable, nadie sabe nada de plazos. Puedes hablar con empresas grandes, empresas pequeñas o medianas, o comunidades autónomas. Nadie sabe nada y todo el mundo está en una incertidumbre tremenda. Y eso es malísimo, porque todo el mundo tiene unos planes preparados y cuanto más tiempo tarde, peor. A Madrid se le está haciendo de menos en los fondos React porque no nos dan nada más que el 12% cuando Madrid es el 14% de la población y el 19% de la economía.

¿La situación se está repitiendo en otros países de Europa?

No, porque en otros países europeos han creado una entidad independiente que se dedica a la gestión de los fondos y lo hace a la vista de todos, con transparencia. Aquí es directamente la Presidencia del Gobierno la que los está gestionando.

Madrid confía a estos fondos grandes proyectos: la L11 de metro, la Ciudad de la Justicia, la reforma de hospitales… De no obtener el dinero, ¿podrían salir adelante?

Lo que queremos es que esos fondos sirvan para acelerar y que podamos hacer más rápido todos esos proyectos, que además es que encajan perfectamente, porque una parte importante de los fondos se tienen que destinar a temas de energía, de sostenibilidad… Nada como continuar con la ampliación del metro, concentrar los juzgados que tenemos repartidos por la capital o reconstruir al menos tres hospitales como La Paz, el 12 de octubre y el Marañón, que son edificios de los años 60 y 70, muy ineficientes energéticamente. También queremos que haya para rehabilitación de edificios tanto públicos (colegios, institutos o centros de salud) como de viviendas de los ciudadanos.