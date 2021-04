Ofelia se gana a Jordi Cruz con su cocina y su actitud en 'MasterChef 9': "Mi padre le fue infiel a mi madre con la niñera"

En medio de debate por el polémico fichaje de Cristina Cifuentes en la versión de famosos de MasterChef, ha tenido lugar el estreno de la novena edición del talent, en el que ha quedado claro que el programa sigue la línea de buscar a los concursantes que den el máximo juego posible por su personalidad.

Así, el concurso empezó con la presentación de varios de los candidatos: entre ellos, uno que se postula como el próximo Jorge Brazález y que consiguió un delantal negro... y Ofelia, quien rompió a llorar tras ser descartada para, momentos después, ser elegida para tener uno de los preciados delantales blancos.

La joven, gallega y piscis, llegó con decisión y dejando claro que no le resultaría indiferente a nadie: "Te prometo que, si entro, voy a ser tu favorita", le dijo a Jordi Cruz. Después, empezó a contar su historia familiar: ha crecido en internados porque fue una niña muy rebelde... y porque su padre le puso los cuernos a su madre con la niñera.

Pues yo soy piscis también y la vida de Ofelia no la tengo https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/anKnkiQSvE — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

En un surrealista diálogo, le preguntaron qué tenía esa niñera y, tras hacerse de rogar, recordó que "las tetas grandes". "¡Si es que no se puede tener a una niñera más guapa que tú!" dijo la jueza, Samantha Vallejo-Nágera, entre risas. "No, si alguna vez tengo una, desde luego que será un orco", añadió la candidata con humor.

"Mi padre le puso los cuernos a mi madre con la niñera porque tenía las tetas grandes"... Madre mía Ofelia https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/FWP4mJNS4F — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

Después, contó que su padre no estaba nada implicado en su vida, que le había sido infiel a la niñera con la cocinera y que tenía como hermanos a los dos hijos de la niñera. Volviendo al ámbito culinario, todos los jueces reconocieron que el plato estaba muy rico.

Es más, Pepe Rodríguez confesó que no parecía hecho por una chica tan joven. Sin embargo, Jordi Cruz decidió hacer sufrir un poco a la gallega, y le dio un "no". Un rato después, cambió de opinión, y salió a la calle en su búsqueda, encontrándola enjugándose las lágrimas: "Has dicho que vas a ser mi favorita y quiero verlo", dijo, antes de fundirse en un abrazo con ella y entregarle su delantal blanco. "Nunca me quedo sin palabras, pero ahora no sé qué decir", exclamó la aludida, emocionada.