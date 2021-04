Ayuso advierte que Madrid se va a "rebelar" contra la "imposición fiscal" del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que se va a "rebelar" contra la "imposición fiscal" que quiere realizar el Gobierno central.

"Nosotros nos vamos a rebelar contra esa imposición fiscal, ya se lo anuncio, y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para no solo no subir los impuestos en Madrid, como venimos defendiendo, sino bajarlos y hacer una bajada histórica en el IRPF, a lo que me he comprometido personalmente", ha señalado Ayuso durante un acto en el Salón de Arte Moderno.

No sólo no vamos a subir los impuestos sino que vamos a llevar a cabo la mayor rebaja fiscal de la historia. https://t.co/6LQ6hPsoPx — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 13, 2021

Después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara este lunes que espera que las subidas de impuestos de Sociedad, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones entren en vigor en 2022, Ayuso ha contraatacado prometiendo una rebelión fiscal contra los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía fiscal y nuestra política de bajos impuestos para fomentar más empleo y más recuperación", ha apuntado.

Del mismo modo, la presidenta se ha reafirmado en su compromiso de llevar a cabo la mayor rebaja fiscal de la historia, con medio punto menos en el IRPF en todos los tramos.

"Vamos a seguir bajando los impuestos de la Comunidad de Madrid y nos hemos comprometido a realizar la mayor bajada de impuestos de la historia. No vamos a aumentar la burocracia en la administración ni subir los impuestos", ha reiterado.

A juicio de Ayuso, el Gobierno "ha realizado una serie de anuncios gravísimos de subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid, algo que, sin duda, espanta a la iniciativa privada y al capital que son clave para nosotros en nuestra economía. Me gustaría que hiciera lo mismo y que le dé el mismo trato al resto de las comunidades autónomas”.

Tras ser preguntada por las declaraciones de su oponente socialista en las urnas, Ángel Gabilondo, que ha insistido este martes en que no subirá los impuestos durante los dos años de gobierno en la región si llega a ser presidente, y que nadie "pagará ni un euro más", la mandataria ha manifestado que si Gabilondo, no sube los impuestos, lo hará "su partido", y se verán afectados "las inversiones, los empresarios y los ahorradores".

Además, la 'popular' ha hecho hincapié en que, aunque ahora diga lo contrario, el líder socialista pactó con Más Madrid hace meses la subida de impuestos que ahora el Gobierno de España "va de manera unilateral a imponer".

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha anunciado este martes que pretende recuperar la deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF por adquisición de vivienda habitual en los mismos términos que en 2012, para que "todos los madrileños" que pagan una hipoteca puedan beneficiarse.

"Queremos fomentar la adquisición de vivienda y facilitar el acceso a los jóvenes. Esto es lo que es Cs, las dos cosas, por un lado rebajar impuestos y por otra políticas sociales", ha señalado Bal en una entrevista en Telecinco.

Ayuso pide a Sánchez que se "ocupe de España"

Por otro lado, la líder regional ha denunciado que Sánchez haya utilizado "la presentación de los fondos europeos para hacer campaña" y le ha exigido que se "ocupe de España y no tanto de la candidatura en Madrid".

Asimismo, la dirigente madrileña ha censurado que el presidente del Gobierno esté "moviendo sus anuncios a conveniencia" para hacer campaña en un momento en el que "la economía está tan tocada y en el que los ciudadanos lo están pasando mal".

Además, ha sostenido que todos los anuncios que hace son "mentiras". En este punto, ha hecho hincapié en que debe "413 millones de euros" a la región, 359 que corresponden al IVA de 2017 y 54 de las entregas a cuenta de 2019.