Belén Esteban habla por primera vez de Julia Janeiro, la hija de Jesulín y Campanario, y de su salto a la fama

Julia Janeiro, la hija mayor que tienen en común Jesulín de Ubrique y María José Campanario, está a punto de cumplir los 18 años. Lo hará este próximo 18 de abril, en apenas unos días, y muchos aseguran que ya prepara su salto a la fama.

No su madre, que ha asegurado que su hija, según de Jesulín tras tener a Andrea con Belén Esteban, no quiere formar parte del universo mediático porque quiere seguir estudiando.

Que acabe sucediendo o no es cosa de un futuro no muy lejano. Mientras, la joven, aún menor de edad, acapara minutos de conversaciones entre los tertulianos de Sálvame. Entre ellos se encuentra la de Paracuellos, que este lunes habló por primera vez -al menos públicamente- de la joven.

"No me gustaría que le hicieran daño"

La colaboradora dejó claro que le parece estupendo que cada uno se dedique a lo que quiera: "El día de mañana no sé, hombre creo que no, pero lo que tenía claro era que yo quería que mi hija tuviera unos estudios, una carrera y se preparase", dijo.

Sobre su mayoría de edad, y su posible participación en el circo mediático, dijo: "Ahora saldrá (en los medios), como mi hija… Es un tema que a mí no me incumbe, pero, siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño", aseguró.

Lo que sí le gustaría a la de San Blas es que se le reconociera de una vez que ella no ha llevado de la mano a su hija a los medios, ya que hace tres años que cumplió la mayoría de edad y aún no ha dado ninguna entrevista exclusiva.