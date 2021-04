Helen Lindes debuta como cantante en 'El hormiguero': "Ha sido una idea loca de mi representante"

Helen Lindes fue la primera invitada de la semana en El hormiguero, donde presentó su primer libro de historias infantiles, El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia, que sale a la venta el 20 de mayo.

"Durante el confinamiento tuve una crisis de creatividad, tuve la necesidad de escribir y cocinar. Soy madre de 3 hijos, cada noche me invento una historia diferente para ellos y se me ocurrió escribir cuentos donde los animales enseñen a los niños con una moraleja. En uno la protagonista soy yo, pero en todos hay algo de mí", afirmó la invitada.

El 20 de Mayo sale el nuevo libro de @helenlindesgrif: “El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia” #LindesEH pic.twitter.com/WkSNz3H2qG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 12, 2021

La modelo también comentó este lunes con Pablo Motos su vuelta a las pasarelas con 39 años y su nueva faceta como cantante: "Has empezado a estudiar canto", afirmó Motos, a lo que la invitada le contestó: "Bueno, estoy aprendiendo, ha sido una idea loca de mi representante que lleva años diciéndome que tengo una voz bonita".

"Con esa timidez que me caracteriza siempre he puesto barreras, pero voy a ser valiente y voy a lanzarme. He cogido al mejor profesor de canto y me tiene ahí a piñón, horas y horas, hasta que coloque bien la voz", explicó Lindes.

Tras escucharla, el presentador cogió su guitarra y le propuso cantar en directo: "Perdona por la encerrona, esto solo lo hacemos con amigos", señaló el valenciano, a lo que la modelo le respondió: "Me vas a liar...".

"Por ti y por este programa al que tengo mucho cariño", aseguró Lindes, que no dudó en cantar en directo Wonderwall, el tema del grupo británico Oasis. Al acabar, el público del plató de Antena 3 no paró de aplaudir, pero la modelo también recibió algunas críticas en redes por su estilo.