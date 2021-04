Coria diseña su plan municipal contra el virus del Nilo y critica los "retrasos" de la Junta

Como es sabido, los ayuntamientos de los citados municipios rechazan los términos del plan autonómico de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, al recaer sobre los municipios "toda la tarea" y costes de los trabajos.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Coria esgrime que este plan municipal refleja su "total implicación para dar solución al problema", criticando los "retrasos" de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Cs, a la hora de publicar su plan autonómico y concretar "el protocolo a seguir" en cada localidad.

Tras el brote de 2020, saldado con 76 casos, -40 confirmados y 36 probables-, figurando 71 de esos casos en Andalucía y cinco en Extremadura y, en el primer cupo, 57 en Sevilla incluyendo cuatro muertes y 14 en Cádiz incluyendo tres muertes, el Ayuntamiento de Coria reprocha al Gobierno andaluz que la localidad afronte "prácticamente en solitario este problema supramunicipal".

REPROCHES A LA JUNTA

Para Modesto González, "el mosquito no es un problema de Coria del Río o de cualquier otro pueblo en particular. El insecto no entiende de límites municipales, por lo tanto esta situación debería ser gestionada por las autoridades competentes y no dejar la pelota en nuestro tejado, que no tenemos las competencias ni los recursos humanos ni económicos". La Junta de Andalucía, de su lado, viene sosteniendo que las actuaciones de desinsectación y de desinfección son competencia municipal.

Según el plan elaborado por el Ayuntamiento de Coria, en primer lugar se está actuando en el desbroce y limpieza de los solares municipales y de las zonas del canal del Riopudio en las que hay agua estancada.

"Acto seguido, se comenzará con la limpieza y desinfección de los imbornales y el alcantarillado de la vía publica, donde se actuará contra las larvas de los insectos. Y finalmente, se llevará a cabo la fumigación en las zonas verdes de la localidad para atacar al mosquito adulto".

A pesar de estos trabajos, Modesto González considera que "esta labor debe ser complementada con las actuaciones del resto de municipios de la zona, pues aunque Coria del Río acabe en su zona de influencia con el mosquito, al día siguiente pueden venir de otros pueblos", pesando ya medidas por parte de los ayuntamientos de La Puebla del Río e Isla Mayor.