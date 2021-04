Premios BAFTA: los aciertos y errores que pudimos ver en la alfombra roja

Anoche, la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, tiñó de luto la gala más importante del cine británico, ya que también fue el primer presidente de la Academia del Cine. Sin embargo, como bien dijo Freddie Mercury, una de las grandes voces inglesas: the show must go on (el espectáculo debe continuar).

La 74ª edición de los BAFTA siguió el ejemplo de los eventos internacionales y optó por una gala de premios híbrida, con algunos invitados presentes, otros desde sus casas y, por supuesto, sin público,

Aunque no se trató de una gala tan glamurosa como otros años dadas las circunstancias, esto no nos ha impedido disfrutar de los looks de las estrellas y deleitarnos con los mejores vestidos o apreciar los errores de vestuario.

Mejores vestidos

Gugu Mbatha-Raw en la 74ª edición de los BAFTA. GTRES

La actriz Gugu Mbatha-Raw acudió a los BAFTA con un increíble vestido joya midi firmado por Louis Vuitton. La embajadora de la ONU decidió no adornar con joyería un vestido que se presenta así mismo y que la convirtió en una de las mejores vestidas de la noche.

El lujoso decorado del hotel Rizt de Londres fue incapaz de hacer sombra al delicado vestido de Maria Bakalova. La actriz optó por Armani Privé para un look muy romántico y floral.

La actriz búlgara entra en el ranking por partida doble gracias a Loewe, una marca española con gran reputación internacional. Bakalova llevó un vestido blanco repleto de volantes y con bordado inglés.

Anna Kendrick rompió internet con el vestido que llevó en la gala virtual firmado por Zuhair Murad. El tableado y los tonos metálicos hicieron que la actriz de Crepúsculo fuera una de las más alabadas en las redes sociales.

Vanessa Kirby demostró que lo sencillo no tiene que ser aburrido con un vestido de Versace. Inspirado en los 90, el vestido tipo columna, metalizado y negro rodeó a la actriz de Fragmentos de una mujer con un halo de glamour y sofisticación.

La actriz Kosar Ali sorprendió con un total look blanco de chaqueta cropped y vestido de tul firmado por Alexander McQueen. La joven promesa del cine británico nos enseñó que no hace falta mostrar piel para desprender glamour allá por donde pase.

Ashley Madekwe dejó claro que el no llevar amarillo es una tonta superstición con este vestido firmado por Nicolas Ghesquiere para Louis Vuitton. La actriz lució un diseño de falda y top de silueta cut out.

Los errores de la noche

La cantante Celeste corona la lista de los looks más desacertados con un vestido verde de Dilara Findikoglu que nos recordaba a un sofá antiguo destrozado por las zarpas de un gato.

Aunque Priyanka Chopra optase por moda española, la falda pantalón blanca con esta chaqueta bordada de Pertegaz no resultó ser una buena combinación.

La actriz Emerald Fennel se acabó perdiendo en un entramado de volantes asimétricos en un vestido de organza de Roland Mouret que le quitaba protagonismo y no le terminaba de favorecer.