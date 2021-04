'Tenet' y 'Mank' triunfan en las categorías técnicas de los BAFTA

Hoy 11 de abril, a las 19:00 (hora británica) se celebran los BAFTA 2021, entregados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Está por ver si se replican los resultados de los DGA (expedidos por el Sindicato de Directores de EE.UU.) y Nomadland consolida su posición de favorita ante los próximos premios Oscar celebrados el 26 de abril, pero curiosamente el film de Chloé Zhao ha interrumpido su racha triunfal en las primeras categorías de los BAFTA. Porque sí, las circunstancias de la pandemia han desembocado en que ya se entreguen unos cuantos premios antes de la gala principal, en su mayor parte correspondientes a las categorías técnicas.

Ateniéndonos a estas, el triunfo ha sido para películas como Tenet, Mank o La madre del blues, que ya se ha llevado a casa dos máscaras doradas. Los BAFTA también han erigido como Mejor cortometraje animado a The Owl and the Pussycat y como Mejor cortometraje a The Present de Farah Nabulsi, y el resto de premios será aclarado en las próximas horas, a través de una edición que se celebrará de forma telemática. Comprobaremos, entonces, si Nomadland y Chloé Zhao vuelven a salir victoriosos, en una ceremonia que también destaca por la presencia de cuatro mujeres nominadas a Mejor dirección.

Estas son Shannon Murphy por El glorioso caos de la vida, Sarah Gavron por Rocks (ganadora del BAFTA a Mejor cásting), Jasmila Zbanic por Quo vadis, Aida? y la propia Zhao por Nomadland. Hasta que conozcamos más victorias, aquí tienes las categorías ya resueltas, con el nombre del ganador en negrita.

Mejor sonido

Greyhound

Noticias del gran mundo

Nomadland

Soul

Sound of Metal

Mejores efectos visuales



Greyhound

Cielo de medianoche

Mulan

El magnífico Iván

Tenet

Mejor maquillaje y peluquería

La excavación

Hillbilly, una elegía rural

La madre del blues

Mank

Pinocho

Mejor diseño de vestuario

Ammonite

La excavación

Emma.

La madre del blues

Mank

Mejor diseño de producción

La excavación

Mank

El padre

Noticias del gran mundo

Rebeca

Mejor cásting

Judas y el mesías negro

Calm with Horses

Rocks

Minari

Una joven prometedora