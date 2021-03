Los conocidos como los "Oscar de la academia británica" también conocieron en la pasada edición la controversia que se generó a través del hashtag #BAFTASoWhite. Era el momento para ponerse las pilas e intentar lograr al menos unas candidaturas y representación lo más amplia posible. "Estamos realmente orgullos de esta lista (la de nominados en esta edición de 2021), porque es una lista excelente. Tenemos más películas nominadas y una diversidad excelente... cada nominación se ha ganado su lugar", ha declarado entusiasmada Amanda Berry, la CEO de los premios BAFTA a The Hollywod Reporter.

Y tenemos que, por ejemplo, de las 39 películas nominadas como número récord en este año encontraremos 50, también que hay nada menos que cuatro mujeres nominadas en el apartado de mejor dirección, o la representación de títulos dirigidos por personas de color como Judas and the Black Messiah o La madre del blues, y otras producciones europeas con destacadas nominaciones, caso de la danesa Otra ronda o Quo vadis, Aida? por parte de Bosnia y Herzegovia y dirigida también por una mujer, Jasmila Zbanic.

Las películas que han acaparado más candidaturas, con 7 nominaciones, son Nomadland de Chloé Zhao y Rocks, la gran sorpresa. Una modesta producción británica en la que la directora Sarah Gavron relata las historias de amistad, de proyectos de futuro y sueños rotos de un grupo de chicas adolescentes.

Con 6 candidaturas le siguen El padre , Una joven prometedora, Minari y Mank. Y con 5 Minari de Lee Isaac Chung. Mientras que Tenet de Christopher Nolan ha debido conformarse con una sola nominación, en efectos visuales.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en esta ocasión en dos sesiones que se celebrarán el sábado 10 y el domingo 11 de abril. Os dejamos con la lista completa de nominados a los premios BAFTA 2021.

MEJOR PELÍCULA

'El padre'

'The Mauritanian'

'Nomadland'

'Una joven prometedora'

'El juicio de los 7 de Chicago'

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

'Calm With Horses'

'La excavación (The Dig)'

'El padre'

'Casa ajena'

'Limbo'

'The Mauritanian'

'Mogul Mowgli'

'Una joven prometedora'

'Rocks'

'Saint Maud'

MEJOR DIRECCIÓN

Thomas Vinterberg por' Otra ronda'

Shannon Murphy por 'Babyteeth'

Lee Isaac Chung por 'Minari'

Chloé Zhao por 'Nomadland'

Jasmila Žbanić por 'Quo Vadis, Aida?'

Sarah Gavron por 'Rocks'

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Bukky Bakray por 'Rocks'

Radha Blank por 'The Forty-Year-Old Version'

Vanessa Kirby por 'Fragmentos de una mujer'

Frances McDormand por 'Nomadland'

Wunmi Mosaku por 'Casa ajena'

Alfre Woodard por 'Clemency'

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Riz Ahmed por 'Sound of Metal'

Chadwick Boseman por 'La madre del blues'

Adarsh Gourav por 'Tigre blanco'

Anthony Hopkins por 'El padre'

Mads Mikkelsen por 'Otra ronda'

Tahar Rahim por 'The Mauritanian'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Niamh Algar por 'Calm With Horses'

Kosar Ali por 'Rocks'

Maria Bakalova por 'Borat película film secuela'

Dominique Fishback por 'Judas and the Black Messiah'

Ashley Madekwe por 'County Lines'

Yuh-Jung Youn por 'Minari'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya por 'Judas and the Black Messiah'

Barry Keoghan por 'Calm With Horses'

Alan Kim por 'Minari'

Leslie Odom Jr por 'Una noche en Miami...'

Clarke Peters por 'Da 5 Bloods: Hermanos de sangre'

Paul Raci por 'Sound of Metal'

MEJOR DEBUT DE UN DIRECTOR, GUIONISTA O PRODUCTOR BRITÁNICO

'Casa ajena'

'Limbo'

'Moffie'

'Rocks'

'Saint Maud'

MEJOR GUION ADAPTADO

'La excavación'

'El padre'

'The Mauritanian'

'Nomadland'

'Tigre blanco'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Otra ronda'

'Mank'

'Una joven prometedora'

'Rocks'

Aaron Sorkin por 'El juicio de los 7 de Chicago'

MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO

'Onward'

'Soul'

'Wolfwalkers'

MEJOR DOCUMENTAL

'Collective'

'David Attenborough: A Life on Our Planet'

'The Dissident'

'My Octopus Teacher'

'The Social Dilemma'

PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'Otra ronda' (Dinamarca)

'Queridos camaradas' (Rusia)

'Los Miserables' (Francia)

'Minari' (Estados Unidos)

'Quo Vadis, Aida?' (Bosnia y Herzegovina)

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Judas And The Black Messiah'

'Mank'

'The Mauritanian'

'Noticias del gran mundo'

'Nomadland'

MEJOR MONTAJE

'El padre'

'Nomadland'

'Una joven prometedora'

'Sound of metal'

'El juicio de los 7 de Chicago'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'La excavación'

'El padre'

'Mank'

'Noticias del gran mundo'

'Rebecca'

MEJOR VESTUARIO

'Ammonite'

'La excavación'

'Emma'

'La madre del blues'

'Mank'

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

'La excavación'

'Hillbilly, una elegía rural'

'La madre del blues'

'Mank'

'Pinocho'

MEJOR SONIDO

'Greyhound: Enemigos bajo el mar'

'Noticias del gran mundo'

'Nomadland'

'Soul'

'Sound of metal'

MEJOR BANDA SONORA

Trent Reznor y Atticus Ross por 'Mank'

Emile Mosseri por 'Minari'

James Newton Howard por 'Noticias del gran mundo'

Anthony Willis por 'Una joven prometedora'

Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross por 'Soul'

MEJOR REPARTO

'Calm with horses'

'Judas And The Black Messiah'

'Minari'

'Una joven prometedora'

'Rocks'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Greyhound: Enemigos bajo el mar'

'Cielo de medianoche'

'Mulan'

'El magnífico Iván'

'Tenet'

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

'The Fire Next Time'

'The Owl and the Pussycat'

'The Song of A Lost Boy'

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO

'Eyelash'

'Lizard'

'Lucky Break'

'Miss Curvy'

'The Present'

ESTRELLA EN ALZA (premio del público)

Bukky Bakray

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sope Dirisu