Los diez errores fatales que provocaron el hundimiento del Titanic, analizados en DMAX

En la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912 el Titanic, el mayor y más lujoso barco de pasajeros que se había construido jamás, se hundió en medio del océano, con sus más de 2.000 pasajeros, mucho de los cuales murieron.

Casi 110 años después, el documental 10 errores que hundieron el Titanic de DMAX (martes 13, 23.30 h), analiza qué factores provocaron el desastre, además del ya muy conocido iceberg, contra el que chocó el transatlántico y que abrió la fatal brecha en el casco del navío.

Desde el descubrimiento de los restos del naufragio por parte de la Institución Oceanográfica Woods Hole y el Instituto Ifremer en 1985 y gracias las tecnologías de vanguardia desplegadas para entrar por primera vez al interior de la nave con robots, con sucesivas misiones en busca de tesoros arqueológicos que rescataron 5.800 objetos hallados entre los restos, ha sido posible analizar los porqués de su hundimiento.

Desde la formación del iceberg que impactó con el buque en los glaciares de Groenlandia, hasta los momentos posteriores a la tragedia, cuando el barco terminó de hundirse por completo en cuestión de horas, este programa especial repasa uno a uno los diez factores que causaron el trágico naufragio del conocido como "barco insumergible" en el momento de su inauguración.

10 errores que hundieron al Titanic revela que no hubo un factor único que enviara al Titanic al fondo del océano, sino que se produjo una cascada de eventos que, de manera individual no hubieran provocado tal desastre pero que juntos sellaron el destino fatal de la nave y de sus más de 2000 tripulantes. Desde el procedimiento para fijar remaches en la proa del barco, la demora en su construcción y la precipitada botadura del barco emprendiendo su viaje inaugural en una peligrosa temporada de iceberg, hasta el asombroso hecho de que los vigías de guardia esa fatídica noche no tenían acceso a binoculares para divisar cualquier potencial obstáculo con tiempo suficiente para reaccionar.

Y es que con cada nueva expedición a los restos del Titanic, que permanecen en el fondo del mar desde hace más de un siglo, descubrimos nuevos hallazgos sobre el hundimiento del icónico trasatlántico.

Antes, del citado documental se emite Titanic: en el corazón del naufragio, un trabajo del director James Cameron (22.30h) en el que por primera vez, seis de los exploradores que participaron en las distintas expediciones al Titanic se reúnen para hablar sobre los secretos de sus extraordinarias odiseas submarinas y sus planes para tratar de preservar los últimos restos del barco.

Uno de ellos es James Cameron, quien hizo 33 inmersiones en las profundidades donde se encuentran los restos. El cineasta canadiense es un explorador de aguas profundas, así como un innovador en tecnología marina y cinematográfica submarina, y ha logrado recopilar filmaciones del barco que nadie nunca había podido obtener hasta ahora.

Un descubrimiento importante reciente preocupa a los investigadores: sus restos están siendo atacados por colonias de bacterias que consumen cientos de kilos de hierro al día, amenazando con destruir para siempre lo que queda del mítico buque.

Este programa especial introduce al público al interior del pecio en la actualidad para observar, gracias a equipos de grabación de última tecnología, el estado actual de los restos del naufragio que están consumiendo las bacterias a gran velocidad. Gracias a los datos proporcionados por expertos e imágenes animadas en 3D inéditas, los espectadores podrán recorrer la evolución de los restos del Titanic desde su hundimiento en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912 hasta la actualidad, asistiendo por primera vez a la proyección de su futura desintegración definitiva.