Casado llama a la "tranquilidad" con AstraZeneca: "Mi mujer se ha vacunado y son muchos más los beneficios"

Pablo Casado ha querido trasladar este lunes un mensaje "de tranquilidad" respecto a la vacuna de AstraZeneca, y ha puesto como ejemplo el caso de su mujer. "Trabaja en un colegio y ya se ha vacunado", comentó el presidente del PP, que reiteró que "son muchos más los beneficios que los riesgos". Por eso ha querido animar a la población a hacerlo cuando les toque. "Yo lo haré cuando me llamen", añadió Casado. El líder de la oposición llamó a la "calma" frente "al caos" que, a su juicio, "ha provocado el Gobierno" en torno a la vacunación.

Pero no solo las vacunas han sido objeto de crítica al Gobierno por parte del Partido Popular. En una entrevista en Espejo Público, Casado resaltó que "no es una cuestión de que la oposición no colabore", sino de que el PP lleva, dijo, "un año planteando un plan de choque y lo rechaza, nos excluye y nos oculta la información". Por otro lado, el Ejecutivo tiene previsto enviar a Bruselas en los próximos días el plan de recuperación para acceder a los fondos de la UE y Casado afeó que los españoles no saben "lo que ha negociado Sánchez con Europa".

"Le he tendido la mano a Sánchez y solo he obtenido el no como respuesta. Que las cifras vayan tan mal es su exclusiva responsabilidad, ya que no ha querido contar con nadie", argumentó un Pablo Casado que, además, ya tiene puesto el foco en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Sobre esto, sostuvo que "todo lo que ha hecho Sánchez", según él, "ha sido contra Madrid". Y puso ejemplos: "Quiere subir los impuestos, ha decretado un estado de alarma en Madrid cuando estaba yendo mejor, ha arremetido contra el hospital de Ifema y ahora conta el Zendal. Es una obsesión". Pero Casado explica que "no cuela", porque en Madrid lo que el PP quiere evitar es "el radicalismo". Asimismo, aseguró que es la izquierda "quien quiere enfrentar" a los madrileños.

El líder de PP, eso sí, dejó claro que una victoria de los suyos el 4-M pasa por no "dividir el voto" como, rememoró, pasó en anteriores elecciones. "Quien quiera que gobierne el PP en Madrid, que vote al PP. Quien quiera que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta, que vote a Isabel Díaz Ayuso", avisó Casado, en una especie de llamamiento a los votantes de Ciudadanos y de Vox. En este sentido, la idea de Génova, esgrimió, sigue siendo "la reunificación del centro derecha". Casado recordó su idea de España Suma, planteada en 2019 que finalmente solo se materializó en Navarra. Casado recordó que la mano del PP "siempre estuvo tendida" para pactar: "Nosotros ya hemos sido muy generosos [con Cs y Vox]".

La candidatura de Cantó es "absolutamente correcta" para Casado

Precisamente, Casado también valoró la exclusión a través de una decisión judicial de la candidatura de Toni Cantó en la lista de Ayuso. El líder popular expresó que la inclusión de Cantó es "absolutamente correcta" y ha acusado a los socialistas de "intentar boicotear" la candidatura del PP. Sobre la posible incorporación del exidirigente naranja al Gobierno madrileño, ha indicado que la propia Ayuso nombrará a los consejeros que "estime oportuno".

Casado ha asegurado que el PSOE "intentó parar las elecciones en Madrid" del 4 de mayo y ahora intenta "boicotear" y "parar la presentación de la lista del PP". A su entender, los socialistas no pueden hablar de que el PP hace "trampas" después de que la Junta Electoral diga que "utiliza la Moncloa y los medios del Estado".