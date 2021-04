Ayuso acusa a Sánchez de meter "miedo" con AstraZeneca y presume de haberse adelantado "de nuevo" con Sputnik

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de meter "miedo" a los madrileños con AstraZeneca, y ha destacado que la región se ha vuelto a adelantar "de nuevo" al Ejecutivo central con la vacuna rusa Sputnik.

"Si es responsable lo que tiene que hacer es cuidar a sus 17 comunidades autónomas como yo cuido a mis 179 municipios", ha expresado Ayuso en declaraciones a los medios tras reunirse con hosteleros y comerciantes de Getafe.

Vacunarse es seguro. pic.twitter.com/CBerLoZ1ya — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 9, 2021

La mandataria madrileña ha reprochado al presidente que no dude "en arremeter constantemente" contra la región, que se inhiba de sus responsabilidades y que esté "azuzando con las cifras y trasladando miedo", lo que no sabe si es para intentar que los ciudadanos no vayan a las urnas el próximo 4 de mayo.

"No le vi tratar de la misma manera las elecciones en Cataluña. No le vi poner en tela de juicio el contagio allí y yo lo que veo, desde luego, es que es él el que está confrontando constantemente", ha manifestado.

En este sentido, también ha recordado que es el presidente el que "se ha comprometido a traer el doble de vacunas que Merkel, el que decía que en julio se había acabado el virus o el que dijo que no gobernaría con Podemos porque le iba a quitar el sueño".

En este punto, Ayuso ha incidido en que "tanto criticar lo de Sputnik y a continuación hacen lo mismo, como sucedió con la cartilla Covid, con los controles en Barajas o con los test de antígenos en las farmacias". "Cada propuesta que hemos puesto en marcha me la han negado y luego lo han hecho por la espalda", ha lanzado.

La presidenta ha realizado estas declaraciones después de que se conociera que Sánchez, que está en Senegal de viaje oficial, haya avanzado que no se cierra a comprar dosis de la vacuna rusa Sputnik, algo que por ahora España no se planteaba y que el presidente valora después de que Alemania haya mantenido conversaciones con Sputnik para comprar dosis cuando lo autorice la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Cifras de fallecidos

Por otro lado, la 'popular' ha criticado que se arrojen cifras de fallecidos y de muertos cuando "esta desgracia es de todos". Para Ayuso, las cifras son siempre "preocupantes" y ha recordado que ya dijo que cerrar perimetralmente la autonomía no era lo correcto.

En cuanto a las cifras, la presidenta ha trasladado otras: "material sanitario a la Comunidad, cero; ayudas a Madrid cuando más se necesito, cero; visitas a los hospitales como Ifema o el Isabel Zendal cero; conferencias de presidentes desde el momento que dijo en julio que se había acabado la pandemia, cero y leyes para poder legislar en pandemia, cero". "Luego dice que Madrid miente con las cifras", ha espetado.