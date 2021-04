Hostemur reclama la flexibilización de las medidas ante el control de los niveles de contagio por COVID-19

"Llevamos nueve semanas abiertos y vemos que los contagios están contenidos. Tenemos de las mejores cifras nacionales y a pesar de ello seguimos siendo de las comunidades más restrictivas", recuerda el presidente de la patronal, Jesús Jiménez.

El sector, "muy dañado" desde que empezara la pandemia, se lamenta del mantenimiento de unas restricciones que son las más duras de todo el país, según informaron fuentes de Hostemur en un comunicado.

"Por ejemplo, Castilla-La Mancha empieza hoy con el toque de queda a las doce de la noche y se permitirá en las mesas hasta 6 personas", apuntan desde la patronal. Una ampliación de dos horas en el cierre nocturno y de dos comensales por mesa que para los hosteleros murcianos salvaría el turno de cenas y permitiría recuperar a muchos empleados de los ERTEs y evitar la quiebra de muchos negocios.

Además, en regiones también próximas como Almería están trabajando en interiores con el 75% de aforo frente al 30% de lo decretado en tierras murcianas. "La responsabilidad y el compromiso de los políticos para salvar el sector se mide en decisiones como estas", valoran los hosteleros.

LA HOSTELERÍA, ENTORNO SEGURO

Ofrecer a los murcianos la posibilidad de disfrutar de más horas de la hostelería, entorno seguro donde los controles son constantes, también evitaría la celebración de eventos privados. "Estas quedadas en el ámbito doméstico quedan muy alejadas de la vigilancia de las autoridades y esos son los verdaderos focos de propagación del coronavirus", advierten desde el sector.

Una nueva solicitud de flexibilización que coincide con la presentación de la estrategia 'Región de Murcia, Capital Española de la Gastronomía 2021'. "Vemos a los políticos ensalzar al sector de la hostelería, diciendo que esta iniciativa será una gran oportunidad para mostrar la gran riqueza gastronómica de los 45 municipios murcianos", según Jiménez.

Pero, a su juicio, "ha llegado el momento de suavizar las medidas impuestas", algo que "no es un capricho, lo necesitamos para poder subsistir. Si no lo hacen no van a tener establecimientos donde hacerse las fotos de su capitalidad".