El IV Campus en Seguridad Pública y Defensa de la UCAV cierra su ciclo de formación permanente

En los cursos se ha abordado "un conocimiento práctico sobre realidades que responden a los retos y desafíos actuales en esta materia", ha informado la UCAV.

Con el curso de 'Vocabulario básico y específico de chino policial' se pretendió introducir el idioma chino desde un punto de vista práctico, orientado principalmente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y Personal de Seguridad Privada.

Con este curso se buscó conseguir un nivel básico de comunicación en este idioma, y usar vocabulario específico policial de gran utilidad debido al gran crecimiento de la sociedad china en nuestro país.

También, conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebró un curso sobre 'Seguridad y mujer: una realidad' para visibilizar la realidad del trabajo realizado por la mujer en el sector de la seguridad, tanto pública como privada, para "reconocer el esfuerzo, compromiso y superación en busca de la igualdad y del reconocimiento pleno de la mujer en el desempeño de este ámbito profesional".

Junto a este curso, también se ha impartido el de 'Innovando la ciberseguridad nacional', con la colaboración de la Asociación Women4Cyber, que ha ofrecido una visión actual de cómo se innova en la seguridad nacional ante las nuevas amenazas del ciberespacio, desde la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pasando por la gestión de infraestructuras críticas y la gestión de ciberincidentes con una visión práctica.

Otro de los cursos el de 'La huella no verbal. Comunicación no verbal y detección de mentiras', organizado por el Grupo GEES-Spain, ha ofrecido pautas sobre cómo saber cuándo alguien está mintiendo a través del comportamiento no verbal gracias a protocolos científicos y su estudio riguroso que actualmente utilizan ya no solo los expertos en ciencias forenses.

Por otro lado, desde la empresa Detecta se ha abordado 'La Entrevista perceptiva y detección de engaño (análisis verbal y no verbal): utilización en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad', como "momentos clave tanto en el ámbito judicial como en el policial".

El curso de 'Protección de datos y sus principales novedades en España', organizado por la Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades de Seguridad ciudadana (AECRA), analizó las principales novedades producidas en España tras la aprobación de la Ley 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal y garantía de derechos digitales.

También se celebró el curso 'Cerrajería Forense y de Intervención', que partió del conocimiento de la terminología, herramientas y técnicas para realizar la apertura de puertas de viviendas y vehículos, fabricación y manipulación de mecanismos, decodificación de sistemas y estudio forense de elementos.