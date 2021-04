Muñoz Molina, Vallejo, Silva, Eslava Galán y Marwan en la Feria del Libro de La Rinconada, que abre Muñoz Gijón

En un comunicado, el Ayuntamiento rinconero ha señalado que Muñoz Gijón ha estado acompañado por el alcalde, Javier Fernández, y la delegada de Cultura, Raquel Vega, quien ha señalado que la Feria del Libro local da "un salto y se extiende a todos los meses de primavera, una Estación de las Letras que contará con autores de primer nivel". Además, señala que se expande a diferentes espacios, también al aire libre, con stands de librerías, con artes escénicas, apoyando la creación local y con especial incidencia en la juventud.

"Nos gustaría que esta primavera literaria los estudiantes del municipio descubran muchas opciones de tiempo libro, según sus gustos y aficiones, en colaboración con todos los institutos. Siendo la gente joven el segmento de público que más participación va a tener en la Estación de las Letras de La Rinconada y elegir a Julio Muñoz Gijón como pregonero de este año era algo que teníamos en mente desde el principio, por su frescura, su inteligencia y su capacidad de conectar con todos los públicos", recalca.

La vinculación de este escritor y periodista con la Feria del Libro de La Rinconada se remonta a 2017, año en el que participa por primera vez. Desde entonces, su figura ha sido una constante en el municipio con amplia demanda del público. En su faceta de escritor combina sus ficciones de corte humorístico y tintes de novela negra y misterio, como la saga 'El Asesino de la Regañá', con otras como 'La mejor ciudad del mundo', su primera obra dirigida al público infantil. Con 'Tinnitus (3 horas de vida)', según palabras del autor, cuenta una historia que llevaba tiempo rondándole desde una perspectiva más seria y personal. Su última novela es 'La profecía del malaje', en la que los inspectores Jiménez y Villanueva continúan sus peripecias.

En su pregón, Muñoz Gijón ha dado inicio dejando claro que no iba dirigido "a toda persona que ya es lectora" y ha enumerado los diferentes tipos de lectores que existen, en un tono marcado por el humor. Su discurso ha sido para "esos a los que obligaron a leer en el colegio y se quedaron con que leer es aburrido, a esos que nunca han dado con ese libro que cambia la opinión sobre leer y te hace darte cuenta de que pasar un rato entre páginas es maravilloso. "Este pregón va para el que solo compra un libro cuando tiene que hacer un regalo y no quiere complicarse, este pregón va para todos esos que aún no han descubierto lo divertido y apasionante que es leer", agrega.

Para convencer a esos futuros lectores, Muñoz Gijón, que indica que "leer es divertido y debe serlo", ha hablado de series conocidas de plataformas digitales que están inspiradas en libros. "Así que, fíjate, para ti, que al final es para quien decíamos que iba este pregón, cuando pienses que no te gustan los libros, acuérdate de todas esas series y películas que ves y piensa que todas vienen de un libro. De hecho, permíteme que te cuente un secreto, normalmente son mejores en el libro que en la tele", apostilla.

Seguidamente ha narrado una historia personal en la que ha contado cómo su libro 'El Asesino de la Regañá' llegó a manos de Gabriel García Márquez y que "con toda probabilidad fue el último libro que este premio Nobel leyó". Ha finalizado animando a los presentes a leer. "Elegid a quien queráis, pero leed, porque hay muchas cosas que nos hacen mejores, comer verdura, hacer deporte, ser generosos, pero leer además nos hace interesantes y además ser interesante sirve para ligar. Hay una frase que me encanta y que dice que 'Leer no hace que la vida sea más larga, pero sí la hace más ancha', así que vamos a poner todo de nuestra parte para que el tiempo que estemos aquí, dure lo que sea, pero sea lo más ancho posible", concluye.