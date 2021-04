Cvirus.- La Generalitat habilitarà transport als punts de vacunació massiva a València, Alacant, Elx i Castelló

L'objectiu és aconseguir que tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana tinguen les mateixes possibilitats a l'hora d'accedir a la vacuna, ressalta en un comunicat la titular de Sanitat, Ana Barceló.

Per a açò, la Conselleria de Sanitat ha delegat les competències a la de Política Territorial, que analitzarà l'oferta de transport públic existent fins a aquests punts i, si fóra necessari, habilitarà transport especial.

"La vacuna és el camí per a superar la pandèmia i la crisi econòmica, per açò la Generalitat treballa per facilitar al màxim l'accés a la vacuna també des del punt de vista de la mobilitat facilitant un transport gratuït i segur fins als punts de vacunació massiva", garanteix el titular de Mobilitat, Arcadi Espanya.