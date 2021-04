Gabilondo pide dar 80 millones a la hostelería "inmediatamente" y promete ayudas a familias, autónomos y pymes

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de Madrid el próximo 4 de mayo, quiere disputarle el voto de los hosteleros a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde Arganda del Rey, municipio que ha visitado este viernes, ha pedido destinar "inmediatamente" 80 millones de euros en ayudas directas para el sector. También ha recordado su promesa de llevar a cabo un plan de 1.300 millones para familias, autónomos y pymes si gobierna y ha rechazado la compra de la vacuna rusa Sputnik hasta que no sea homologada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

"Madrid tiene dinero; hay que dar ya una ayuda directa a los hosteleros de 80 millones de euros", ha declarado a preguntas de los medios de comunicación tras la visita a la localidad junto a su alcalde, el socialista Guillermo Hita, que también preside la Federación Madrileña de Municipios (FMM). A él, ha contado Gabilondo, los hosteleros "le han agradecido la ayuda".

Esos 80 millones estarían incluidos en el plan de 1.300 millones que Gabilondo ha prometido si llega a gobernar la Puerta del Sol. "Queremos apoyar a las pymes, a los autónomos, a las empresas de hostelería, a los comercios. No dejarles en desamparo. Queremos promover nuevas políticas activas de empleo, con más formación, con incentivos a la contratación, apostando por la internacionalización de las pymes", dijo el pasado 3 de abril, cuando lanzó la propuesta.

Y es que, el candidato ha criticado que la Comunidad no haya aprobado aún esas ayudas para después tildar de "estéril y fallido" el Ejecutivo regional. "No han aprobado presupuestos en dos años", ha recordado Gabilondo, que ha lamentado la "política de confrontación" de Ayuso contra Sánchez que este viernes ha contado con el último episodio. En una conversación informal con periodistas en su viaje a Angola, el presidente ha cuestionado que la autonomía, que casi dobla el número de camas COVID respecto a la media nacional (14,2% frente a un 7,5%) registre todos los casos positivos.

Las palabras del presidente han tenido una rápida respuesta de Ayuso. "Piensa el ladrón que todos son de su condición", ha lanzado la también candidata del PP, que ha lamentado la "obsesión terrible" de Sánchez con Madrid. Esta semana, Gobierno y autonomía también han chocado por las reuniones que el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha mantenido con representantes de la empresa que comercializa la vacuna rusa Sputnik para sondear la posibilidad de adquirir dosis. "No me la pondría y digo que no se la ponga nadie; cuando esté homologada [por la EMA], hablamos", ha señalado Gabilondo sobre esta polémica.

"A Vallecas no se puede ir a otra cosa que no sea a ofrecer soluciones"

Gabilondo se ha vuelto a referir este viernes a los altercados ocurridos en Vallecas el miércoles en el acto de presentación de candidatura de Vox. Con un tono más severo que el utilizado ayer, ha asegurado que a Vallecas "no se puede ir a otra cosa que no sea ofrecer posibilidades y soluciones a los vecinos". "Vallecas es de su gente y cualquier medida que vaya en la dirección de buscar el radicalismo y el extremismo es un grave error", ha declarado para después asegurar que para "parar a la ultraderecha" se necesitan "propuestas y votos".