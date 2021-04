Las agresiones que sufrieron este miércoles los políticos y simpatizantes de Vox en la plaza de la Constitución de Vallecas, también conocida como la 'Plaza Roja', han copado buena parte de la jornada de precampaña electoral en Madrid, y también se ha desatado una cascada de reacciones a nivel nacional. Mientras que PP, PSOE y Cs han condenado la violencia y Unidas Podemos y Más Madrid han insistido en que fue "una provocación" el lugar elegido para celebrar el acto, Santiago Abascal ha insistido en pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el operativo policial desplegado, mientras que el Gobierno defiende la proporcionalidad del dispositivo.

Abascal y la número 1 de la lista de Vox al 4-M, Rocío Monasterio, han vuelto este jueves a celebrar un acto público en las calles de Madrid, apenas 20 horas después de que su acto de presentación de candidatura quedara totalmente empañado por el lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos, que dejaron más de una treintena de heridos (alrededor de veinte eran policías que sufrieron múltiples contusiones) y provocaron cargas de los antidisturbios de la Policía Nacional para alejar del lugar a los violentos, entre los que se registraron cuatro detenidos, tres de ellos menores de edad.

El mitin de este jueves, celebrado en el distrito de Vicálvaro, se ha desarrollado con normalidad y ha servido a la formación para avanzar sus planes en la carrera hacia la Puerta del Sol: "No vamos a cambiar nuestros planes. Vamos a pisar cada metro de Madrid", ha aseverado Abascal.

Antes del acto en la popular plaza de la Vicalvarada, el presidente de Vox ha concedido varias entrevistas para valorar lo sucedido este miércoles en Vallecas. El líder del partido verde ha negado que elegir la 'Plaza Roja' para presentar la candidatura de Monasterio fuera "una provocación", como sostenían los cientos de vecinos y jóvenes antifascistas que acudieron a boicotear el acto y como defiende parte de la izquierda. "No aceptamos que no podamos ir a cualquier sitio a hacer campaña", ha aseverado Abascal, que ha vuelto a exigir la dimisión de Marlaska por el dispositivo policial. "Es una estrategia para que mucha gente no escuche el mensaje de Vox", ha señalado al respecto.

El Ministerio del Interior, sin embargo, ha defendido el despliegue, que ha calificado como "acorde" a unas circunstancias "complejas" y diseñado con el fin de "garantizar los derechos de todos". Además, sin precisar, ha censurado que "determinadas actitudes" no siguieron "las indicaciones y pautas" de los agentes, lo que puso "en riesgo" la integridad física de los funcionarios. El Cuerpo Nacional de Policía mandó desde las redes sociales "mucho ánimo" a los policías y recordó que su "misión" es "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades".

El art. 104 de la Constitución establece nuestra misión: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana



Mucho ánimo a los agentes de la Policía Nacional lesionados ayer en los incidentes en Vallecas pic.twitter.com/0SKRNsSgIu — Policía Nacional (@policia) April 8, 2021

Rocío Monasterio también ha cargado contra el responsable socialista y ha hecho un llamamiento a "ilegalizar" a los partidos que no condenen los actos de "violencia". Es "completamente injustificable", ha agregado, que haya líderes políticos que "amparan la violencia y atentan contra la Constitución".

En una entrevista, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tachado de "auténticamente bochornoso" lo que se vivió en Vallecas este miércoles, mientras que el presidente de su partido, Pablo Casado, ha señalado que "cualquier piedra arrojada sobre un demócrata la sufrimos los demás". El cabeza de lista del PSOE al 4-M, Ángel Gabilondo, ha vuelto a condenar la violencia y ha solicitado parar la "espiral de extremismo y confrontación" en la que a su juicio está inmersa la política en este momento. El número 1 de Cs, Edmundo Bal, ha trasladado un mensaje de ánimo a la Policía Nacional y ha afeado a Pablo Iglesias que "disculpe la violencia".

"Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la 'Plaza Roja' con el fin, absolutamente deliberado y evidente, de provocar altercados en el barrio", ha afirmado el líder morado en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Todo el mundo sabe perfectamente a qué iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos... En las redes están todos los vídeos para el que quiera verlo", ha añadido.

"Al turismo de borrachera de Ayuso se le suma el turismo de provocación de Vox", ha ironizado la candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, unas palabras que ha respaldado el número 2 de la lista progresista, Pablo Gómez Perpinyà, que este jueves ha acudido a un acto de precamapaña con una camiseta en la que podía leerse 'Fck Vox'.