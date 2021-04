Este jueves arrancó la nueva edición de Supervivientes con ocho concursantes lanzándose desde el helicóptero y otros ocho quedándose encallados en un barco. Pero estos 16 rostros famosos van a dar mucho al programa al margen de dónde viva, y parece que sus familiares también.

Junto a Jorge Javier Vázquez, en plató había rostros tan conocidos como Anabel Pantoja -por su novio Omar Sánchez-, Sandra Pica -por Tom Brusse- y Lucía Dominguín, que fue a defender a su hija Palito Dominguín.

Ya en su última entrevista en Sábado Deluxe demostró la complicidad que tiene con el presentador catalán, pero este jueves lo volvió a demostrar vacilándose el uno al otro constantemente y dejando momentos muy divertidos.

El primero fue cuando el conductor destacó su llamativo tocado entre risas, algo que ella dijo que lo llevaba para que se la viera. "Con lo alta que eres", le dijo él, y entonces ambos se pusieron juntos para demostrar que son como el punto y la i.

"Vienes aquí porque está tu hija", comentó Jorge Javier Vázquez. "Hombre, por supuesto. No voy a venir a verte a ti", le respondió ella con ironía desatando las carcajadas de él.

Después de que ya anunciaran en qué grupo iba cada concursante, Lucía Dominguín demostró que se había quedado un poco traspuesta al pensar que todavía quedaban dos plazas. "¡Creo que te has dormido!", le dijo el presentador. "Lo que te importa: tu hija se queda en el barco. No te preocupes, que yo, conociendo tus condiciones, cada 10 minutitos te voy poniendo al tanto".

"Gracias, me puedo relajar", terminó diciendo ella. Y es que, tal y como comentó la hermana de Miguel Bosé, no tienen tele en casa, por lo que nunca han visto el programa y no se sabe la mecánica.