Pablo Motos, a Raquel Sánchez Silva: "No puedo hacerte esta pregunta..."

El hormiguero recibió este miércoles la visita de Raquel Sánchez Silva, que presentó su nuevo libro, Dosmundos. Cuentos de mellizos, gemelos y otros hermanos sin igual, que saldrá a la venta el 28 de abril.

La obra narra, a través de seis cuentos de aventuras, la relación tan particular que nace entre hermanos gemelos o mellizos y donde la autora se ha inspirado para crear estos relatos en su propia experiencia como madre de mellizos.

El mes que viene sale a la venta el libro de @raqsanchezsilva: “Dos mundos, cuentos de mellizos, gemelos y otros hermanos sin igual” #SánchezSilvaEH pic.twitter.com/duSB7eEu28 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 7, 2021

Tras charlar sobre algunas curiosidades que les suceden a los gemelos o a los mellizos, Pablo Motos comentó: "Qué pregunta tan difícil, no te la puedo hacer". La invitada le contestó que sí se la podía hacer.

El presentador señaló con cara de circunstancias: "No, no puedo. No está bien", pero Sánchez Silva le invitó a hacerla: "Hazla, ¿tan íntima es?". Al final Motos le preguntó: "¿Quieres un poquito más a uno de tus hijos que al otro?".

La presentadora se dio unos golpes en el pecho para teatralizar el momento y respondió, con una sonrisa en la cara, que "no puedo elegir. Son muy diferentes y lo hacen muy bien, se distinguen tanto que el que te atrapa por un lado no lo hace por otro y al revés".

Raquel Sánchez Silva, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

"Son dos mundos y por eso se llama así el libro, cada uno captura una parte de mí y no puedo elegir entre los dos", admitió Sánchez Silva. Motos también quiso saber qué hacía cuando los dos niños reclaman su atención.

"Cuando te quieren en exclusiva: ¿Vas a un lado y a otro como Toni Cantó?", preguntó el presentador citando al actor. Tras las carcajadas de la invitada, Sánchez Silva respondió que "hago como él: Cojo a uno y me doy un paseíto; luego vuelvo, cojo al otro y me doy otro paseo".