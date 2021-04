Revilla, "de acuerdo" con levantar el estado de alarma el 9 de mayo pero con "garantías jurídicas"

"A partir del 9 de mayo tenemos que empezar a abrir España. Hay que hacerlo", ha afirmado este miércoles Revilla al ser cuestionado por el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de su intención de poner fin en esa fecha al estado de alarma.

Aunque está de acuerdo en no prorrogar el estado de alarma, considera, sin embargo, que "no hubiera estado de más" una "llamadita" de Sánchez a los presidentes autonómicos para comentarle con anterioridad esta decisión, que "no sabe", aunque "cree" que sí, se ha comentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los consejeros del ramo.

Precisamente, en relación a este órgano, Revilla se ha mostrado a favor de que, como plantea el Gobierno de España, las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sean de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas en el caso de que afecten a derechos fundamentales.

"Siempre he defendido que, en un tema tan serio como este, las decisiones deben ser para todos iguales. Y este es un tema muy serio. No podemos ir cada uno por su lado", ha dicho Revilla.

De hecho, el presidente regional cree que debería de aprobarse una norma en que las decisiones que, en este órgano, se aprueben por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deben ser "de obligado cumplimiento" ya que si cada territorio toma unas medidas, eso no sirve "para nada".

Cree que en la lucha contra la pandemia todos deberían ser capaces de "acatar unas normas iguales para todos", ya que lo contrario es un "disparate". "Si no, creamos una confusión y damos una imagen de un país bastante bananero", ha afirmado Revilla, que espera que todos los territorios puedan acatar una "mínima disciplina" en este asunto.

Además, ha sido cuestionado por si se va a prorrogar hasta el 9 de mayo, el cierre perimetral de la comunidad autónoma, vigente hasta el 16 de abril, Revilla ha indicado que ello se decidirá en función de los informes de Sanidad.

El presidente cántabro ha realizado estas declaraciones a la prensa tras mantener una reunión en la sede del Ejecutivo con el eurodiputado Luis Garicano, de Cs, y el coordinador del partido en Cantabria, Félix Álvarez, para hablar de los proyectos de la comunidad que optan a los fondos europeos.