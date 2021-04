Una passarel·la de ciclovianants salvarà la V-30 sobre el nou llit del Túria per a unir l'Horta Sud amb València

Dos barris del sud-oest de la ciutat de València com Sant Marcel·lí i la Torre quedaran connectats amb sis municipis de l'Horta Sud mitjançant una nova passarel·la de ciclovianants que ampliarà les opcions de mobilitat a una població potencial de 100.000 persones amb una inversió de 5,9 milions d'euros. Aquest projecte actualment en execució salvarà la gran barrera que suposen l'autovia V-30 i el nou llit del riu Túria i permetrà desplaçar-se a peu o amb bicicleta per una àrea de tot just sis quilòmetres que, no obstant això, quasi no comptava amb opcions sostenibles reals més enllà del vehicle motoritzat.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat la col·locació dels calaixos sobre els quals s'assentarà la passarel·la de ciclovianants que creua la V-30 i el nou llit, segons ha indicat el responsable d'aquest departament, Arcadi España, durant el seguiment que ha efectuat a les obres.

Així, la nit del dimarts al dimecres s'ha tallat l'autovia, el mateix que succeirà novament la nit de dimecres a dijous, "per a col·locar els calaixos", ha explicat el conseller, que ha afegit que "aquesta passada nit s'ha procedit a posar els del costat del barri de la Torre i després, aquesta pròxima nit, la del dimecres al dijous, es treballarà en el costat del barri de Sant Marcel·lí, ja que s'està treballant de nit per a minimitzar al màxim les molèsties als conductors".

Arcadi España, durant la visita a les obres, amb la nova passarel·la al fons. GVA

Amb aquesta passarel·la, ha subratllat el titular d'Obres Públiques, "vencem les barreres que, per a ciclistes i vianants, suposen el nou llit i la V-30 i unim d'una forma sostenible els barris de València de Sant Marcel·lí, la Torre i Sociópolis, i també la ciutat amb els municipis de la comarca l'Horta Sud".

La passarel·la de 300 metres de longitud sobre el conjunt que conformen el nou llit del riu Túria i l'autovia V-30 disposarà tant de rampes adaptades com d'escales. L'amplària lliure de la plataforma és de cinc metres i la secció transversal està projectada amb un calaix mixt d'acer i formigó. En el marge sud de la passarel·la es desprenen dos ramals, un per a connectar amb la Torre i un altre per a donar continuïtat a l'andana ciclopeatonal paral·lel a la CV-400.

A més, ha remarcat España, "estem donant continuïtat a la ruta ciclopeatonal CR-400 en connectar València ciutat amb els municipis de Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal i Paiporta que acabava en els voltants del barri de Sociópolis".

Un operari treballa sobre la passarel·la. GVA

Així primer, la Conselleria va posar en funcionament el pas inferior sota la plataforma de la carretera CV-407 que uneix el carril de ciclovianants CR-400 amb aquest barri de València separat de la ciutat per la V-30 i el nou llit, i també un tram del carril bici que discorre per la zona urbanitzada de Sociópolis.

Segons ha assenyalat el conseller, "aquesta obra no sols potència i facilita una mobilitat més segura i sostenible, fonamental hui dia, sinó que també torna a unir València amb els seus barris i amb els municipis de l'Horta Sud que havia quedat trencada amb la construcció d'aquestes dues grans infraestructures que són el nou llit i la V-30".

Treballs nocturns en la V-30. GVA

Potencials beneficiaris i inversió

La població dels barris de la Torre i dels diferents municipis de la comarca de l'Horta Sud és d'uns 100.000 habitants i la distància d'aquests municipis amb la ciutat de València és inferior a sis quilòmetres en el trajecte més llarg, però en l'actualitat, la connexió ciclista i per als vianants amb València només pot realitzar-se a través d'un pont, el del carrer José Soto Micó, amb accessos molt precaris i perillosos.

Aquestes obres estan finançades conjuntament per la Generalitat i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder) i s'han licitat per un import de més 5,9 milions d'euros amb un termini màxim d'execució de 24 mesos.

Planol de l'actuació. GVA

Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia de la Conselleria de vertebrar el territori. En aquest sentit, com ha indicat Arcadi España, s'ha promogut, entre altres actuacions, "un Anell Verd Metropolità per a vianants i ciclistes, amb un caràcter mediambiental i funcional que es desenvolupa tant a la comarca de l'Horta Nord com en la de l'Horta Sud pivotant respecte de l'eix central que és la ciutat de València".

Una vegada finalitzades les obres, es connectarà València amb l'horta a través d'itineraris històrics i naturals, que "posen en valor el paisatge i els espais del parc natural de l'Albufera i el parc natural del riu Túria", ha destacat Arcadi España.