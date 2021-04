El Consejo por la República, un espacio parainstitucional liderado desde Bélgica por el expresident Carles Puigdemont, ha activado este martes una iniciativa que ofrece a sus asociados la posibilidad de solicitar una tarjeta personal bautizada como identidad digital republicana.

La tarjeta pretende ser una especie de DNI republicano virtual que permitirá a sus usuarios participar en procesos de votación que impulse el Consell per la República e identificarse para poder tomar parte de determinadas actividades relacionadas con este espacio.

Con esta iniciativa, sus impulsores esperan relanzar el ritmo de adhesiones al Consell per la República, que ahora se sitúa en más de 93.000.

La República a les teves mans.

Ja he rebut la targeta amb el QR de la meva Identitat Digital Republicana

Demana-la ja al web del Consell i anem desconnectant de l'Estat#IDRepublicana #PreparemNoshttps://t.co/U1sAOAZrGL pic.twitter.com/dDtXafS1yP — Carles Puigdemont (@KRLS) April 6, 2021

Las personas registradas en el Consell que preside Puigdemont pueden disponer de esta identidad digital republicana: quienes no hagan aportaciones periódicas pueden adquirirlo como carné físico (12 euros) o digital (6 euros), con un código QR personalizado asociado a la tarjeta.

La iniciativa tiene la intención de "preparar una estructura de Estado", además de "forjar el censo republicano, crear comunidad, cohesión social y conciencia de colectividad" y permitir trámites que el Estado español "no controlará o desconocerá"

El Consell per la República explica en su web que esta identidad digital republicana no servirá "a corto plazo" para hacer trámites en la administración pública, pero la iniciativa tiene la intención de "preparar una estructura de Estado", además de "forjar el censo republicano, crear comunidad, cohesión social y conciencia de colectividad" y permitir trámites que el Estado español "no controlará o desconocerá".

En su cuenta en Twitter, Puigdemont ha exhibido su propia tarjeta: "La República en tus manos. Ya he recibido la tarjeta con el QR de mi Identidad Digital Republicana. Pídela ya en la web del Consejo y vayamos desconectando del Estado", ha escrito.