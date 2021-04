Adriana Abenia sufre un doble accidente doméstico: "Me voy a desmayar, lo juro"

La presentadora Adriana Abenia, quien suele mostrar sin tapujos cómo es su día a día, ha compartido con sus seguidores en Instagram las heridas que tiene en el brazo izquierdo tras sufrir, hace unos días, dos dolorosos accidentes domésticos.

La primera de las marcas es una quemadura que se hizo mientras cocinaba, y que le dejó dos señales rojas en su antebrazo, tal y como se comprueba en su último post de la red social, donde habla de ello con un toque de humor.

"De esta foto extraigo dos conclusiones: 1. Me tenéis que ayudar a elegir un tatuaje para tapar el destrozo ('amor de madre', un Jacuza, 'aquí hubo aceite', 'hecha en Zaragoza'...) 2. Necesito botox", se lee en el pie de la fotografía.

Pero, por si esto fuera poco, la influencer, que ha decidido curar su herida a base de cremas, sufrió unas horas después un nuevo percance que tuvo lugar cuando hacía deporte sobre su bicicleta estática.

"Dios mío, me acabo de raspar con el manillar de la bici", se desahogó este lunes a través de sus stories. "Me voy a desmayar, os lo juro. A ver, que no cunda el pánico", expresó la comunicadora, de 36 años, antes de recibir un inesperado pelotazo en la cabeza por parte de su hija, Luna.

Adriana Abenia muestra una de sus quemaduras. INSTAGRAM / ADRIANAABENIA

"Oye, ya vale, que últimamente no tengo suerte con nada...", se quejó después, pidiéndole ayuda a su comunidad en Instagram: "Claro, ahora si tengo la quemadura abierta, ¿puedo seguir dándome la crema contra las quemaduras?".

Este martes, la presentadora ha compartido unos vídeos en los que se aprecia de qué forma ha reaccionado a las heridas: las ha tapado con una gasa y un esparadrapo para protegerlas de la suciedad.