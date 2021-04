Arriba al Port de València el primer vaixell procedent del Canal de Suez

El Port de València ha rebut aquest dimarts el primer vaixell procedent del Canal de Suez després de desencallar el buc 'Ever Given' que bloquejava el trànsit marítim, segons han informat a Europa Press fonts de l'Autoritat Portuària de València (APV).

Es tracta del portacontenidors MSC l'Havre, un buc de més de 300 metres d'eslora que ha atracat en el port valencià a les 9.00 hores.

Per a aquest dimecres s'espera l'arribada de dos portacontenidors més procedents del Canal de Suez. El primer, a les 8.00 hores, serà el MSC Conty Everest. El segon, que s'espera és el CMA CGM Centaurus, que arribarà a la vesprada, sobre les 20.00 hores, encara que al principi s'esperava aquesta matinada.

Des de l'Autoritat Portuària han assegurat que el Port de València està treballant "amb normalitat" per a acollir els vaixells retardats pel bloqueig del Canal de Suez i han destacat la col·laboració de tota la comunitat portuària que està fent possible que tot funcione "com un rellotge".