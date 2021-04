Tras muchos años, Rocío Carrasco se está pronunciando sobre los aspectos más escabrosos de su vida cada semana en Telecinco gracias a su serie documental. Sin embargo, en esta historia sobre malos tratos y manipulaciones, quien no está hablando o se pronuncia poco es la otra parte: Rocío Flores y Antonio David.

Aunque el excolaborador de Sálvame sí habló a golpe de exclusiva en una revista tras la emisión de los dos primeros episodios, la familia Flores está guardando parcialmente silencio. Ni el padre ni la hija -y mucho menos Olga Moreno- están respondiendo a los reporteros, hasta este martes.

Antonio David, a su llegada a Madrid para ir a visitar a su abogado, Iván Hernández, se ha detenido con los periodistas en la puerta de la estación de Atocha y ha contestado largo y tendido a todo lo que le han preguntado.

"Cuando llegue el momento, tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomiende mi abogado. Básicamente porque se me está difamando, injuriando, calumniando, y creo que me encuentro en el derecho de poder hacerlo", ha declarado. "En el juzgado es donde se hace justicia", ha añadido, refiriéndose al debate que se está generando en los medios de comunicación.

"Yo no estoy escondido ni mucho menos, ni tengo mal aspecto. Me encuentro bien, miradme la cara. No estoy demacrado", ha aclarado con respecto a lo que se ha dicho que había adelgazado. "Simplemente quiero aclarar algo: la semana pasada fue Semana Santa y estuve en casa con mis hijos, porque entiendo que me necesitaban y yo también los necesitaba a ellos. Así que no estaba escondido".

"Gracias a toda esa gente que simplemente está poniendo en cuestión el documental de Rocío y que se basan en aclarar hechos y aspectos que han pasado durante 25 años que están en hemeroteca", ha agradecido, y después ha hablado del estado de su hija Rocío Flores. "No se encuentra lo bien que debería de encontrarse, y es obvio, pero ella está fuerte. Estamos fuertes todos, que es lo importante en estos casos".

Después, una reportera le ha preguntado si creía que su hija podría acercar posturas con Rocío Carrasco tras el documental, a lo que él ha contestado con otra pregunta: "¿Realmente piensas que este documental está hecho con la intención de acercar posturas? Llevo muchos años preguntándome si puede haber un acercamiento entre ellas".

Sobre el supuesto robo de la caja fuerte de la habitación de Rociíto, el exconcursante de GH VIP 7 ha preferido "reservarse la opinión" y decir que eso ya se verá "en el juzgado" porque "se va a demandar todo lo que se pueda demandar".

"Afortunadamente, después de tantos capítulos, la gente está viendo las cosas con absoluta claridad. Pero esa gente que aún sigue apoyándola, ¿qué opinará sobre que cuente esa historia cobrando, por lo que he leído, dos millones de euros?", se ha preguntado, aunque lo cierto es que el equipo de la serie documental desmintió esa información. "Yo también he vendido, pero yo no he vendido una historia de malos tratos".